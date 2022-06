Brunello y el alcohol en el Poncho: "Se está analizando, hay mucha gente que lo pide"

En el marco de la presentación de la Casa de Japón en nuestra provincia, el ministro de Cultura y Turismo de la provincia dio detalles de la venta de las entradas de la fiesta mayor del folklore y avanzó sobre el polémico tema del consumo de bebidas alcohólicas en el salón principal del evento.

Tras asegurar que este viernes salen a la venta las entradas, anuncio que se dará de manera oficial mañana jueves, Roberto Brunello adelantó en diálogo con una emisora radial que de “manera inminente se tomará una decisión respecto de la venta del alcohol en el salón principal durante las noches del festival”. Para el funcionario la medida “se está analizando”, marcó para luego agregar que “hay mucha gente que lo pide, la mayoría diría. No escuché otra versión que no se quiera”.

“Yo, en una opinión particular, creo que se podría hacer la venta de alcohol adentro del predio con todas las precauciones de seguridad de que quien se exceda sacarlo del salón para evitar problemas. Me parece imposible que en un lugar de este tipo, si bien hay muchas personas, no se pueda vender”, planteó.

Aclaró luego, en cuanto a tener consideraciones y cuidados con el consumo que “es cierto que hay ordenanzas que hay que cumplir, pero a veces el sentido común y lo que hace a la práctica dice otra cosa. Creo que vamos a ser muy cautos, no está decidido todavía pero la tendencia del pedido de la gente es esa. Si se decide que sí, lo que tenemos que hacer es tener las precauciones suficientes para evitar cualquier tipo de inconvenientes”.

Entradas

Brunello se cuidó de dar detalles sobre el tema de las entradas, reconociendo la ansiedad que hay sobre esta materia. Solo confirmó que desde el viernes van a estar a la venta y marcó “el día de mañana se anuncia y el viernes saldrán a la venta las entradas. Se hace por Tiketweb y en el Cine Teatro Catamarca están previstos los espacios, pero creo que si no cambia algo en el medio el viernes ya podemos salir con la venta de las entradas”.