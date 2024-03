Buenas noticias para los afiliados: PAMI confirmó la lista completa de medicamentos y tratamientos gratuitos de abril

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) le dio una excelente noticia a todos sus jubilados y pensionados. La obra social mantendrá todos los medicamentos y tratamientos gratis para todos sus afiliados.

"Las entidades farmacéuticas firman con el PAMI la continuidad de la prestación de medicamentos a sus afiliados", precisaron. De esta forma, más de 5 millones de adultos mayores recibirán este beneficio.

No obstante, según explicaron desde el organismo a El Cronista, también continuarán con "la cobertura total de todos los tratamientos crónicos y especiales que requieren atención".

Jubilados PAMI: ¿cuáles son los medicamentos vigentes hoy?

Por el transcurso de ocho meses y con vigencia hasta el 30 de noviembre, PAMI acordó con las entidades farmacéuticas la entrega de medicamentos gratis para todos los jubilados y pensionados.

"Llevamos tranquilidad a los beneficiarios del PAMI y a las farmacias prestadoras acerca de la continuidad del servicio de dispensa de medicamentos".

En ese sentido, los adultos mayores tendrán a disposición un total de 155 remedios, con los cuales podrán llevar adelante sus tratamientos pertinentes.

"Esta inversión representa un compromiso económico por parte del organismo, el cual solo puede lograrse a través de una eficiente cobertura de medicamentos", indicaron.

Jubilados: ¿cómo acceder a los medicamentos gratis de PAMI?

Todos los jubilados y pensionados, mayores de 60 años, podrán acceder al vademécum de PAMI. De esta formal recibirán los medicamentos gratuitos presentando la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad ( DNI )

) Credencial de PAMI

de PAMI Receta de la medicación, emitida por un médico/a de cabecera

PAMI: ¿cuáles son los tratamientos gratis para jubilados?

Según detallaron desde PAMI a El Cronista, "todos los tratamientos crónicos y especiales que requieren atención continuada" serán 100% gratuitos para todos los afiliados. Estas son algunas de las patologías que están incluidas en la lista:

Oncología

Diabetes

VIH

Hemofilia

Fibrosis quística

Hepatitis

Cartilla médica PAMI: ¿cómo pedir un turno médico?

Los afiliados de PAMI podrán solicitar un turno con especialistas, centros de diagnóstico por imágenes, oftalmólogos, centros oftalmológicos y ópticas. Para ello, es necesario seguir estos pasos: