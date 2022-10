Burgos en la mira: crece el malestar y apuntan al Gobierno por no ponerle freno

Tras la viralización del pretendido nuevo acuerdo para las categías C y D que ayer al mediodía habían convenido entre ATSA y los ministerios de Gobierno, Salud y Trabajo, se generó un revuelo que vino a profundizar aún más la crisis en el sector de salud. La división entre las entidades gremiales resulta ser irreversible y con los dichos de Leonardo Burgos de este lunes, esa grieta definitivamente va a camino a confirmarse.

Los gremios dejados de lado, tal como lo adelantara La Unión, se vieron sorprendidos y tras calificar de “vergonzoso” y como “una burla”, tanto desde Aprosca como desde ATE Salud, respectivamente, se conoce que ahora desde el Gobierno niegan lo dicho por el titular de ATSA. Esto es dicho extraoficialmente, por cuanto no hubo comunicación oficial de parte de ninguno de los ministerios mencionados sobre este particular. En el medio, se tejen todo tipo de conjeturas, alineadas todas a que la salida de Burgos no es más que una estrategia para seguir minando las endebles instancias de diálogo que el Gobierno sostiene con la Asociación de Profesionales de la Salud y ATE Salud.

Iván Sarquis, asesor legal de este último gremio confirmó la sorpresa y reclamó al Gobierno una postura al respecto porque si los dichos de Burgos son certeros “se estaría en una franca violación a la conciliación, porque el Estado provincial negociando o llegando a acuerdos con cláusulas con las que está discutiendo o trabajando con el gremio que está en conflicto, que es ATE” . Reconoció que el audio puesto a consideración de los medios de comunicación generó “incertidumbre y zozobra”.

Acotó el letrado en diálogo con Radio Valle Viejo “esto tiene la pinta de que se busca torpedear el entendimiento que podría llegar a existir entre ATE y la Provincia para destrabar este conflicto”. Recordemos que en la última reunión conciliatoria este gremio para lograr allanar posiciones frente al Ejecutivo, elevó una nueva propuesta salarial que habla de un aumento al básico del 80%. Esta cifra está en estudio y la respuesta, por sí o por no, se conocerá recién este jueves, en lo que será la última reunión de esta instancia.

Sarquis confirmó la sospecha que la estrategia de Burgos, que oficialmente y categóricamente, no fue desmentida, “es parte de una maniobra que busca romper la negociación y empujar a los gremios a la calle. Lo no tan llamativo de este señor que es el representante de ATSA, es que se repite lo sucedido luego del pase a planta y de la salida de la precarización de los 500 trabajadores de salud. ATE estuvo en la calle con ellos y este señor firmó un acuerdo con el Gobierno a espalda de ATE”.

Ante esto sentenció “nosotros hemos pedido al Gobierno que salga a aclarar si realmente hay una situación de negociación sincera de parte de la patronal para con ATE o estamos ante una maniobra dilatoria que busca trabajar en un acuerdo para después lo ponga en caja política para ATSA, como se viene haciendo con todo lo que es el conflicto de salud”.

A esto se debe añadir, que mañana la Provincia en representación del Ministerio de Gobierno, cuando reciba a Aprosca, deberá también responder a esto y además, a los dichos del primer mandatario provincial, quien ya adelantó posición a la instancia de diálogo diciendo que “no estamos en condiciones de darles lo que piden”.