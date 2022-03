Burgos molesto con la ministra Avila, le pediría su renuncia al Gobernador

Nuevamente hay chispazos entre la ministra de Salud de la provincia y el titular del gremio de ATSA. Es por eso que Leonardo Burgos disparó con Manuela Avila, tras no haber sido recibido ayer, cuando pretendía entrevistarse con la funcionaria par resolver temas referidos a las guardia y otras preocupaciones del sector.

El gremialista sostuvo que aunque "la situación de la pandemia está más tranquila, parece que a la Ministra le quedaron todos los expedientes de dos gestiones anteriores que no puede resolver nada. No me puede atender y lo que atiende atiende mal."

Luego y a su entender, dijo que lo que está pasando con salud es muy grave. Y en este sentido djo que "yo le he dicho varias veces que el tema de las guardias es muy discrecional. Tenemos más de 2.400 personas de planta haciendo guardia y tenemos todavía 800 personas con exclusivamente, guardias." Sobre este punto recordó que existe un acuerdo con el Gobernador para revertir la precariedad en el sistema de salud. Burgos enfatizó que no "hay becados porque se los ha pasado a contrato de guardia y ahora pasan 500 personas más".

El secretario general de ATSA se mostró muy molesto por que no se cumple con ninguno de los acuerdos que han celebrado con el Ejecutivo "porque ellos no tienen ni idea de lo que le pasa al personal ni al trabajador". Puso el caso puntual de un jefe de área que estaría cobrando "fortunas de guardia y va uno o dos días". Respecto a este caso, detalló: "Se lo ha denunciado y le he dicho a la Ministra que en Tapso hay personal que trabaja 18 guardias y le pagan 9. Hay muchas irregularidades. A los secretarios y personal de ellos les ponen guardias y no trabajan. Mucha gente que cobra guardias y no trabaja".

Renuncia

Molesto con la ministra sentenció con dureza que esta "nunca tiene tiempo para resolver esto porque no le da la capacidad para hacerlo". Y fue más allá al expresar que va a plantear al Gobernador "el cambio de ministro o el cambio de actitud. Nosotros vemos todo el esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud en su lugar y desde el gremio contemos para que no haya tanto desorden".

"No tiene capacidad para ver las cosas o no quieren que los investigue o no saben lo que está pasando pero realmente es una situación muy desagradable", dijo molesto en declaraciones al portal del gremio. Aseveró que nunca les ha pasado con ningún ministro no los atienda no resuelva los pendientes.

Sentenció luego "no puede ser que haya cantidades de delegados trasladados violando las normas legales vigentes de la 23.551 que es la Ley de asociaciones sindicales." Confirmó que ha hablado con el Gobernador y que seguramente se estarán reuniendo en estos días y que, "aunque cueste y aunque duela, se resolverá con un cambio de gente, si no es de ministro, con alguien que tenga capacidad de resolver".