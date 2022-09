Cambios en la dirección del "San Juan": sale el Dr. Toloza e ingresa el CPN Mosquera

En medio de la presión que denuncian desde Aprosca por las marchas, paros y la asistencia a las manifestaciones y sin dejar de lado lo referido a la polémica por el mantenimiento del nosocomio, se conoció que en las últimas horas se produjeron cambios sustanciales en la cúpula del del Hospital "San Juan Bautista".

Los cambios fueron confirmados a La Unión por referentes de la entidad gremial que sostiene la lucha por mejoras salariales y laborales, en particular en este centro de salud y re confirmados por la diputada provincial, Natalia Herrera, denunciante desde hace años del mal estado del Interzonal.

Según estas fuentes, sale de la dirección general del hospital el Dr. Hernán Toloza y lo reemplazará no un médico sino el CPN Miguel Mosquera. El cargo de director asistente será ocupado por la Dra. Yanina Vázquez, ex residente del Sanatorio Pasteur.

Según la legisladora opositora, la salida de Toloza se da semanas después de haberle pedido la renuncia al Director de Mantenimiento del principal centro de salud. "Reitero, el cambio de funcionarios no va a resolver el abandono, la desidia que vive nuestro hospital. Hoy se cumplen los 30 dias hábiles de la presentación de la nota que eleve al director y se fue sin dar respuestas. Mientras no exista voluntad del gobierno en priorizar la salud pública de nuestra Provincia, seguirán pasando funcionarios que tendrán las manos atadas para dar respuestas", publicó Herrera en sus redes sociales al reflejar no solo los cambios sino el problema de base del hospital.