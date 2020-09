Camilleros, enfermeros y choferes reclaman el pago de deudas desde 2018

El delegado provincial de ATE Salud, José “Tato” Traverso, habló con LA UNIÓN respecto del reclamo que mantienen desde hace días personal sanitario, por la falta de pago de compromisos salariales contraídos.

El gremialista comentó que se trata de un reclamo de vieja data y que, ahora, comenzó a tomar fuerza porque la gente se cansó de mandar nota y no tener respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia.

En ese contexto, Traverso confirmó que se trata del pago de viáticos de personal de enfermería, choferes y camilleros, que desde el año 2018 vienen reclamando ese dinero y, hasta la fecha, no tienen ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades competentes.

A su vez, Traverso dijo que la próxima semana, elevará el pedido formal a la cartera sanitaria, con el detalle de la deuda.

Según explicó el referente gremial, los trabajadores que cumplen funciones en los hospitales de Recreo, Andalgalá y Tinogasta son los más afectados.

“Estos compañeros, llámese camilleros, enfermeros y choferes, les debe el pago de viáticos desde hace más de un año. Estos viáticos que se deben son el trabajo de traslado de pacientes que realizaron desde el interior hasta la Capital y todavía no vieron un solo peso. La gente está enojada y es entendible su reclamo”, manifestó Traverso.

Por otra parte, el sindicalista dijo que personal, que cumple funciones en el departamento Santa María expresaron su preocupación por la supuesta “falta de control” que existe en los puntos de ingreso al departamento. Aclaró que este tema también será puesto en conocimiento a las autoridades de Salud o del COE provincial, para que tomen cartas en el asunto.

“También hemos recibido quejas de los colegas del interior, sobre todo de Santa María, por el poco control en puestos sanitarios, ingresa gente de Tucumán y, al parecer, no todos cumplen con los protocolos sanitarios. Esta situación la vamos a dar a conocer al Ministerio de Salud para que vean de intervenir” dijo Traverso.