Cancelaron, por falta de fondos, el Festival del Fuerte de Andalgalá

La realidad de los festivales en el interior de la provincia, sin duda que va a estar atravesada por la economía y ya el impacto de esto se está sintiendo, con pesar para los seguidores de estos eventos culturales. Para prueba lo que se decidió desde la comuna de Andalgalá con la cancelación del Festival del Fuerte.

Según reza el comunicado, con el que se confirmó la decisión, este evento con características técnicas específicas y de calidad, "requiere inversiones en dólares, y con la volatilidad que esta moneda posee, y este es un contexto de inflación que no podemos medir”, Por si no quedaba claro, luego señalaron que “no asumiremos una irresponsabilidad financiera que comprometa al municipio y las funciones que éste debe cumplir en la sociedad”.

Tras marcar esto y tras apuntar que el festival por su calidad histórica no podía bajar justamente esa marca cultural, adelantaron que para no dejar el lugar vacío se está “trabajando en un evento de jerarquía, pero con muchísima menor inversión”. La comuna, de momento no especificó ni dio más detalles al respecto.

Esta última determinación se ajusta a la necesidad de generar estrategias óptimas para los sectores del turismo, cultura, artesanías y deportes, en vista a tener un verano que para todos y a pesar de todo, sea rentable y beneficioso.