Cáncer de mama: Salud refuerza la concientización y destaca que el diagnóstico temprano

El Ministerio de Salud de la provincia lleva adelante durante todo el mes de octubre acciones de prevención y promoción del cáncer de mama, con el propósito de concientizar a la comunidad sobre la importancia del diagnóstico precoz y su papel fundamental para garantizar el acceso al tratamiento oportuno de las personas que atraviesan esta enfermedad.

Las actividades forman parte de una estrategia orientada a destacar la necesidad de detectar los tumores mamarios a tiempo, de manera que las personas puedan acceder a la atención correspondiente en el momento adecuado. En este contexto, la información y la concientización constituyen ejes centrales para transmitir la importancia de los estudios de diagnóstico y promover su realización de acuerdo con las recomendaciones vigentes.

Como parte de estas iniciativas, se desarrolló una jornada de consejería en el hall central del Ministerio de Salud, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se conmemora cada 19 de octubre.

La actividad estuvo orientada a acercar información a la comunidad y reforzar el mensaje sobre la necesidad de prestar atención al diagnóstico temprano. De esta manera, las acciones impulsadas durante octubre buscan poner en primer plano la relevancia de los controles médicos y de los estudios destinados a detectar posibles tumores mamarios antes de que avance la enfermedad.

Diagnóstico precoz y los estudios anuales

Durante la jornada, Luciano Sánchez Brunner, referente del Programa de Cáncer de Mama, se refirió al sentido de la fecha y a la necesidad de que la población conozca las herramientas disponibles para identificar la enfermedad de manera temprana.

"Hoy es un día de concientización, que la comunidad conozca la importancia del diagnóstico precoz que se realiza a través de estudios de diagnóstico, que en nuestro país se recomienda una mamografía, una vez al año, a partir de los 40 años", señaló. En sus declaraciones, el referente hizo hincapié en la relevancia de sostener la periodicidad de los controles, al remarcar que la recomendación consiste en realizar una mamografía anual desde los 40 años.

"Es sumamente importante hacerlo una vez al año para diagnosticar un tumor de mamas", expresó Sánchez Brunner, al insistir en que la realización de los estudios de diagnóstico es un componente central de la detección temprana.

La recomendación de efectuar una mamografía cada año, a partir de esa edad, fue uno de los principales mensajes transmitidos durante la actividad. El objetivo es que la comunidad cuente con información sobre la importancia de estos estudios y comprenda que la detección oportuna permite identificar un tumor y avanzar con el tratamiento correspondiente.

En ese sentido, las acciones de concientización desarrolladas por el Ministerio de Salud durante octubre buscan reforzar el conocimiento sobre el cáncer de mama y destacar la importancia de no postergar los controles recomendados.

Detectar a tiempo puede marcar la diferencia

Uno de los aspectos centrales de la jornada estuvo relacionado con las posibilidades de curación cuando el cáncer de mama es diagnosticado de manera temprana. Sobre este punto, Sánchez Brunner subrayó el valor del diagnóstico oportuno y la necesidad de que la comunidad comprenda su impacto.

"El diagnóstico salva vidas, un tumor diagnosticado a tiempo tiene más del 95 por ciento de probabilidades de curarse; sin embargo, es imposible prevenir este cáncer, pero lo importante es diagnosticarlo para tratarlo a tiempo", afirmó el referente del Programa de Cáncer de Mama.

La declaración destaca una diferencia fundamental entre prevenir la aparición de la enfermedad y detectarla en una etapa temprana. Según explicó Sánchez Brunner, aunque no es posible prevenir este cáncer, resulta esencial identificarlo oportunamente para acceder al tratamiento adecuado.

El dato señalado por el especialista constituye uno de los principales argumentos para reforzar la concientización: un tumor de mama diagnosticado a tiempo tiene más del 95% de probabilidades de curación. Por eso, el diagnóstico precoz ocupa un lugar prioritario dentro de las acciones de promoción de la salud impulsadas durante el mes de octubre.

La realización de estudios de diagnóstico, entre ellos la mamografía anual recomendada a partir de los 40 años, forma parte del mensaje que el Ministerio busca transmitir a la población. La finalidad es destacar que la detección temprana permite reconocer la enfermedad y actuar oportunamente, sin confundir esta herramienta con la prevención de su aparición.