Cano le respondió a Navarro: es un "irresponsable calificado" y adelantó la contratación de un abogado

El conflicto laboral por el cierre del Resto bar Caravati ha derivado desde ayer en una pelea entre el abogado Esteban Cano, socio gerente de Plaza 25 SRL y el presidente del Club Social 25 de Agosto, Arturo Navarro. Este jueves, en conferencia de prensa el responsable del bar refutó los dichos del titular de la entidad social y para generar más tensión, llegó a calificarlo de "mentiroso" y luego, no conforme con esto añadió que además es "un irresponsable calificado".

La pelea entre los abogados, que recordemos surge de la no renovación del contrato de alquiler de parte del club, tiene además de fondo, una seria denuncia de acoso, en la que son señalados los socios de la institución que este miércoles negó tales dichos. Esteban Cano en conferencia

En el medio, los trabajadores resisten el cierre y esperan una definición sobre su futuro laboral. Esto mientras sostienen los actos de acoso, sobre los que la entidad que preside Navarro no solo desconoce, sino que, para dar razones de su negativa, es que los invitaron a formular la denuncia correspondiente. En tanto, Cano, que adelantó la contratación de los servicios del Dr. Jorge Bracamonte, confirmó que los trabajadores no quedarán sin su fuente laboral.

En este sentido, el abogado dijo en relación a la incertidumbre por la situación de los empleados y marcando su cercanía con el Gobierno provincial, que “hay una preocupación importante, por lo que me manifiestan sus funcionarios en este atentado a 35 fuentes de trabajo directas, que son 35 familias”.

Contra respuesta

“Los dichos son falsos, absolutamente todos. Lo primero que dice en un comunicado que viralizó en las redes sociales es que yo como gerenciador del lugar y representante de la empresa es que yo le dije a él que no quería renovar el contrato del local donde funciona Caravati”, dijo para luego apuntar que “me parece una ofensa a la inteligencia imaginar que como emprendedor y con 35 fuentes de trabajo, pueda decir 'no voy a renovar'. No tiene sustento ni coherencia esa afirmación”.

En otro momento del contacto con la prensa, Cano en cuando al descuento para con los socios, que según Navarro es el tema que desencadenaría la no renovación, sostuvo que “los descuentos se han hecho. Eso está en los registros informáticos, lo pueden decir absolutamente todos los mozos que trabajan en el lugar”.

Acciones legales

A la hora de exponer parte de las fichas sobre los próximos pasos, el empresario gastronómico, en relación a los plazos del alquiler, manifestó que, por consejo de su ahora abogado, que "va a continuar con la actividad hasta tanto como empresa podamos encontrar otro lugar donde nos podamos trasladar. No podemos abruptamente cerrar, no podemos en poco tiempo trasladarnos de un lugar a otro, y no podemos irresponsablemente dejar de producir. Llega el día 10 cuando tengamos que pagar sueldos y no tengamos la liquidez necesaria para cumplir con nuestras obligaciones”, consideró marcando un nuevo punto de conflicto.

Esta jugada, la que reconoció Cano es producto del consejo del Dr. Bracamonte es una "decisión sobre existe un planteo legal”, añadiendo aquí el otro tema polémico, como es el de la denuncia de acoso que ratifican los trabajadores.