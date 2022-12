Capital comenzó a entregar los uniformes y Monguillot habló de "percance sectorial"

Hace poco más de una semana se desató un "percance sectorial", indicaron desde la municipalidad de la Capital al referir a las medidas de fuerza de los trabajadores de la Dirección de Tránsito. El reclamo es por el pedido de uniformes, lo que se viene reclamando desde el 2019 y que a la fecha no tenía una respuesta positiva.

En la jornada de ayer, los empleados del organismo en conflicto se manifestaron por las calles de al ciudad y desde el SOEM, que acompañó la protesta, indicaron que de no haber resolución positiva, no solo no se iba a trabajar en la Procesión de la Virgen del Valle sino que además iban a protestar durante la celebración religiosa. Esta amenaza, tal vez fue lo que aceleró la llegada de los uniformes, que en la noche misma del martes ya habían comenzado a catalogarse para comenzar su distribución este miércoles a primera horas.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno de la Capital, Fernando Monguillot quien indicó que "conflicto ha sido solucionado en las últimas horas de ayer, cuando llegó toda la indumentaria. Personal del organismo se dispuso a clasificarla, emitió un memorandum para que a partir de este miércoles a las 8 hs se esté entregando la indumentaria en el Centro de Monitoreo". Para certificar esto, el funcionario marcó que se invitó tanto al gremio que nuclea a los municiapales como a la Dirección de Inspección Laboral.

Monguillot, tratando de restar importancia a la razón del paro, que todos los años están entregando indumentaria, contrario a lo que sostiene la entidad gremial, que ayer ante la consulta de La Unión manifestó que este pedido existe desde hace tres años. "Reconocemos la demora en este caso pero no salimos de lo racional. Los pasos administrativos se habían dado a tiempo pero existieron problemas con los proveedores que habían sido adjudicados".

En cuanto al levantamiento del paro, el el secretario de Gobierno, en diálogo con Radio Valle Viejo, puso presión en el SOEM señalando que ya depende de ellos la resolución del conflicto, una vez culminada la entrega de los uniformes, lo que se estimaba puede estar sucediendo hasta el mediodía.

Peregrinos y caos vehicular

Sobre el impacto que tiene hasta el momento la medida de fuerza, Monguillot además de reconocerlo y señaló "apelo a la voluntad y a la prudencia que debemos tener, tanto la Municipalidad de la Capital como el SOEM. Nosotros ya hicimos nuestra e instaremos a que levanten la medida porque la única razón de esta era el reclamo de indumentaria".

Sobre la presencia en la Procesión y la amenaza de no trabajar el personal de Tránsito este jueves, el funcionario reconoció que fue esta presión la que aceleró la resolución marcando "lo que se viene es de gran envergadura, porque recibimos casi una ciudad más en cuanto a peregrinos y por eso nuestra premura en resolver esto cuanto antes".