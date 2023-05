Cáritas Argentina lanzó su Colecta Anual

Bajo el lema “Mirarnos. Encontrarnos. Ayudarnos”, Cáritas Argentina lanzó este miércoles 24 de mayo su tradicional Colecta Anual, que se realizará el sábado 10 y domingo 11 de junio en parroquias y comunidades de todo el país. Las contribuciones, que ya se pueden realizar en forma electrónica, permitirán sostener los programas que Cáritas lleva adelante en todo el país, brindando respuestas a las urgentes necesidades y la creciente demanda de asistencia de millones de argentinos que viven en situación de pobreza e indigencia.

Respecto de la grave situación social que atraviesa nuestra patria, los obispos argentinos, en su reciente declaración “A 40 años de la recuperación de la democracia renovamos la esperanza”, expresaron que “día tras día vemos un pueblo que sufre. Pesa el agobio del desencanto, las promesas incumplidas, los sueños rotos. Pesa también la falta de un horizonte claro para nuestros hijos. Angustia sentir que es cada vez más difícil poner el pan en la mesa, cuidar la salud, imaginar un futuro para los jóvenes”.

No obstante, los obispos destacan que “siempre es posible renacer si lo hacemos entre todos. Siempre hay camino si somos capaces de conversar y de ponernos la patria al hombro. Este es un deseo que no sabe de grietas o partidos, es de un pueblo”.

En este contexto, Cáritas Argentina invita a trabajar juntos para aliviar las necesidades de los que más sufren. Mons. Carlos Tissera, obispo de Quilmes y presidente de Cáritas, explica que el lema 'Mirarnos. Encontrarnos. Ayudarnos' quiere expresar el sentido profundo de esta convocatoria. “Mirarnos, es la actitud del buen samaritano (Lc 10, 25-37) que ve al hombre tendido a orillas del camino. Pero no sólo lo mira, porque las miradas se entrecruzan en medio de esa gran necesidad y surge el impulso de ayudar. Después de la pandemia, tenemos que volver a mirarnos a los ojos y producir esa cultura del encuentro para volver a ayudarnos mutuamente”.

El año pasado, la recaudación total de la Colecta Anual fue de $340.784.996,94.- registrando un 73,3% de incremento respecto de 2021. Dicho ingreso permitió atender necesidades básicas urgentes e impulsar numerosos proyectos relacionados con micro emprendimientos productivos y de autoconsumo, capacitación laboral, inclusión educativa, abordaje pastoral y comunitario de las adicciones, cuidado de la primera infancia, formación en ciudadanía, centros comunitarios de atención integral, jardines maternales, etc.

Como es ya habitual, junto con los canales de colaboración en parroquias y alcancías en sitios públicos, Cáritas tiene habilitados canales de recolección de fondos a través de sus redes sociales y plataformas digitales para aquellos que quieran donar por estos medios.

https://caritas.org.ar/colecta2023/

¿Cómo colaborar en Catamarca?

Por transferencia bancaria:

CBU: 0110466420046602444789

ALIAS: DONAR.COMPARTIR

CUIT: 30-52789311-5

Obispado de Catamarca

En efectivo:

Se repartirán sobres y se desplegarán alcancías o urnas en parroquias, capillas, centros misionales y lugares públicos como plazas, avenidas, o supermercados.

Atención

La sede de Cáritas Diocesana está ubicada en Avda. del Milagro al 100, enfrente de la plaza de Choya, ciudad capital.

https://maps.app.goo.gl/ArEbGAbzza4oD6cB6

Se atiende los días lunes, miércoles y viernes, de 9.00 a 12.00, teléfono 383-4 233311. También pueden dirigirse a las Cáritas de cada una de las parroquias de la diócesis.