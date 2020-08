Carta de padres al ministro de Educación para que se retracte de la vuelta a clase

Un grupo de padres de los alumnos de las escuelas rurales del interior provincial escribió una carta abierta al ministro de Educación, Francisco Gordillo, donde le piden que se retracte sobre el regreso a las aulas.

Días atrás, el Gobierno anunció la vuelta a clases para el sistema educativo provincial por fechas bajo la modalidad de “burbuja comunitaria”, que comenzará hoy, a excepción del Valle Central, es decir Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

El resto de los establecimientos escolares rurales de la provincia reabren sus actividades áulicas, lo cual despertó el malestar de los padres, quienes aseguran que no están dadas ni las garantías, ni las condiciones para que los alumnos estén sanitariamente protegidos contra el coronavirus.



Fragmento del escrito

“Los abajo firmantes padres de alumnos del nivel incial, secundario y secundario, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el respeto que se merece con motivo de poner en conocimiento lo siguiente:

Como papás nos preguntamos ¿cuál es el apuro para que nuestros hijos regresen al aula? quizás en otros países el regreso al aula haya sido un éxito, pero son otros países, no podemos comparar nuestro sistema educativo con el de otros países, que nos llevan año luz, en todos los sentidos.

¿Ud. debe suponer que nuestros hijos están perdiendo clases y que tal vez eso nos tiene preocupados a nosotros los padres? Si es eso lo que le preocupa, quédese tranquilo. Si bien hemos perdido cosas, pero estamos ganando otras y hay que poner la mirada en lo que se viene hablando, los chicos están aprendiendo cosas. Lo que nos preocupa es la cantidad de contenidos que les envían los docentes a nuestros hijos. Como si la cantidad fuese calidad. Eso sí nos preocupa, que nuestros pequeños puedan llegar a perder un año porque a los padres no nos está alcanzado el tiempo para atender y desarrollar tantos contenidos. Porque desde la escuela piden informes pedagógicos y para que los docentes puedan presentar esos informes debe haber una evolución, pero si tuvieran que evaluar, ¿cómo evaluarían hoy? ¿Qué evaluarían? si no tienen un alumno tipo, hoy solo tienen un alumno con su familia o sea, que estarían evaluando también a la familia, la posibilidad económica, social y emocionales de esa familia, por lo tanto, la evaluación sería más injusta que nunca.

Creemos que desde el MINISTERIO DE EDUCACIÓN deberían analizar y pedir a sus docentes lo que vienen sugiriendo los EXPERTOS EN EDUCACIÓN, que por lo menos en este tiempo de pandemia saquen los contenidos del emporio y que se olviden de la nota y empiecen a mirar los aprendizajes significativos. Quizás también tengan que analizar la función de la escuela, que no es solo transmitir contenidos. Muchos de los contenidos hoy están en Google o en Wikipedia. Las guías y los contenidos las tienen en sus computadoras. Hace falta que la escuela les enseñe la construcción colectiva del conocimiento, que hagan de nuestros hijos, niños curiosos y preguntones.

Como MINISTRO DE EDUCACION debería llevar la tranquilidad tanto a los docentes, padres y alumnos que lo que no se aprendió en este 2020 lo van aprender en el 2021 o en los años que vienen.

Estamos convencidos de que Educación es el que está perdiendo tiempo porque podrían aprovechar, ya que nuestros pequeños no están en la escuela, para acondicionar las aulas, arreglar los baños, cañerías, etc. Poner las escuelas en condiciones como corresponde.

Pero esto no se trata de que si hay padres que quieren que sus hijos vuelvan o no a la escuela, o si hay escuelas que están o no en condiciones edilicias, no se trata de los contenidos o las evaluaciones, tampoco si hay niños que extrañan a sus compañeros y a la seño o profes.

Estamos solicitando al Ministro de Educación que se retracten con el regreso al aula, ya que la realidad nos está mostrando que las provincias vecinas, como Salta, Jujuy, Santiago del Estero, e incluso últimamente Tucumán, intentaron volver a las actividades normales, pero solo sirvió para que en las mismas hoy hayan aumentado los casos de COVID-19.”