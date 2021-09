Cartelera del Cine Teatro para septiembre

El Cine Teatro Catamarca dio a conocer la cartelera de espectáculos que ofrecerá para los próximos días del mes de septiembre.

Tras la celebrada reapertura del teatro, la programación incluye espectáculos con artistas provinciales y nacionales que realizan giras por la región.

En ese sentido este viernes 10 de septiembre se presentará un show “Tributo a los Legendarios Iracundos”, música del recuerdo para disfrutar de un género musical que tiene muchos seguidores en la provincia.

En tanto el próximo viernes 17 y sábado 18 de septiembre y tras un 1 año y 7 meses sin pisar escenarios, Nicolás Romero vuelve a presentarse en el Cine Teatro Catamarca junto a Patricia Sosa, el Tenor Duilio Smiriglia y el maestro Matías Chapiro.

El concierto, llamado “Volver a sentir”, como bien dice su nombre “invita a volver a sentir la música presencial, volver a emocionarse, volver vivir y poder mirarnos a la cara manteniendo la distancia y los protocolos correspondientes”, reza la invitación.

Romero trae así un concierto diferente a los anteriores, pero como en todas sus propuestas, invita a la gente a vivir una noche de pura música, con un repertorio variado entre lo lírico y popular.

El domingo 18 de septiembre, el Cine Teatro Catamarca tendrá la presencia de Hernán Piquín con “El show debe continuar”, un espectáculo que encabeza el talentoso bailarín y que repasa Hernán Piquín y 10 bailarines de excelencia reviviendo la apasionante vida artística de Freddy Mercury . Su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía, la aceptación. Todo se verá plasmado en este espectáculo con una impactante puesta contado a través de 22 temas musicales originales de Queen y Freddy Mercury”, anuncian desde la producción del show.

En el espectáculo que cuenta con dirección coreográfica de Laura Cattalini y arreglos musicales del Maestro Gerardo Gardelín sonarán los temas “Who wants to live for ever”, “A kind of magic”, “Innuendo”, “Somebody to love”, “We are the champions”, “Under presure” y “To much love kill you”, entre otros.

Las entradas se venden en el Cine Teatro Catamarca (Volver a sentir y Legendarios Iracundos) y a través de norteticket.com (Hernán Piquín)