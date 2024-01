Casa de la Puna: La gente disfrutó a pleno de la Feria Artesanal y la Peña Estable

Una vez más, el público acompañó en gran medida las propuestas que se ofrecieron ayer en la Casa de la Puna, a través de la “Feria SFVC: Artesanía y Diseño” y las tradicionales “Noches de Peña” de los jueves. Tales actividades forman parte del programa “Verano en SFVC” que incluye diversas alternativas turísticas, culturales y recreativas impulsadas por la Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

En el caso de la Feria, emprendedores de diversos rubros mostraron nuevamente sus producciones, como previa a la mencionada Peña. De esta forma, se pudo observar productos elaborados con cuero, telas, joyería, cerámica, madera, especias, entre otros. Todo ello animado con las ocurrencias de “Chincho Poroto y la Rondaruedas”, para pasar una tarde más que agradable.

Luego, en la Peña Estable, la gente pudo disfrutar de las voces de “El Algarrobal” y “Sendero”, con un repertorio que incluyó temas musicales que son un clásico del folklore, y otras canciones que hicieron deleitar y bailar al público presente.

Es importante destacar que también las “Noches de Peña” se repetirán todos los jueves de enero, desde las 22 horas. A su vez, toda la información turística de la ciudad la pueden conocer en la web: www.sfvc.travel o en las redes sociales: SFVC Turismo.

La voz de los feriantes

Los feriantes que expusieron sus productos ayer en la Casa de la Puna, comentaron sus sensaciones al participar de la misma. Tal es el caso de Valeria Herrera quién realiza "organizadores" elaborados con cordones de algodón relleno. “Se trata de productos “multiuso” que se puede usar como paneras, fruteras o para el baño. Además, tenemos bolsitos para el verano, carteras, bolsos materos, porta celulares, sombreros, etc. Todo realizado con el mismo material” comentó la emprendedora.

Valeria participó por primera vez en la Casa de la Puna como feriante. “Estar aquí superó mis expectativas por la gran la convocatoria, es un ambiente muy familiar, me encantó”, concluyó Valeria.

Por otra parte, Lucas Vargas de “Huanca Cueros” estuvo presente por 4ta. vez en esta feria, exponiendo productos de marroquinería, como ser billeteras, tarjeteros, entre otros, realizado con cuero de cabra en cuanto al curtido artesanal, y otros productos de curtido industrial. “Realizo este trabajo desde hace 4 años, desde la pandemia, y hoy es una actividad que me permite vivir. El curtido artesanal de cabra le da al producto una textura única, y esto hace que el turista realmente lo valore y lo adquiera”, resaltó Vargas.

Sumado a ello, otra de las feriantes que se dieron cita en la Casa de la Puna es “Vera”, quien expuso aros realizados en porcelana, pintados a mano, impermeabilizados, y con ganchos de acero quirúrgico. “Los diseños son propios, y me inspiro en cosas que quedaron del recorrido de mi vida, diseños que me gustaron desde mi niñez. Es la primera vez que participo en la Casa de la Puna y me parece que es un hermoso lugar”, expresó la feriante.