Catamarca conformó una Junta Evaluadora de Emergencia para certificados de discapacidad

La directora de Asistencia a Personas con Discapacidad, Cecilia Moreno, participó de una videoconferencia con la Agencia Nacional de Discapacidad y los representantes de cada una de las provincias.

La Agencia Nacional de Discapacidad emitió varias resoluciones, consensuando con el Consejo Federal de Discapacidad, y se aprobaron algunas recomendaciones para el procedimiento de evaluación y certificación no presencial del Certificado Único de Discapacidad (CUD), dentro del contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, para evitar el avance del Covid-19.

Al respecto, la directora de Discapacidad explicó que “se armaron unas recomendaciones que se ponen a disposición de las juntas evaluadoras de cada una de las provincias, para ver el procedimiento por el cual se va evaluar a las personas con discapacidad, ya sea que asistan por primera vez o en aquellos casos en los que se encuentren vencidos y no prorrogados”.

“Siguiendo la normativa de la Agencia Nacional de Discapacidad se otorga una prórroga de 90 días para los CUD vencidos, durante el periodo que dure la pandemia y dejando a cada una de las jurisdicciones provinciales tomar las decisiones propias, según su situación para la atención”, manifestó Moreno.

En Catamarca, por el momento, desde la Dirección Provincial de Discapacidad se conformó una Junta Evaluadora de Emergencia, donde se continuará respetando la normativa nacional, y se procederá a recibir la documentación sin atención presencial de pacientes. Los turnos serán otorgados con anticipación y se comenzará a evaluar los casos por primera vez que sean de urgencia y cuenten con la documentación completa.

En el sector de admisión de la Dirección se recibirán las carpetas, firmas de protocolos y se tomará un teléfono informando si la junta evaluará si es que certifica o no a esa persona.

Por último, Moreno dijo que “se realizaron normativas internas para poder agilizar todos estos trámites y se habilitaron dos líneas telefónicas para que los integrantes de la Junta Evaluadora de Emergencia puedan hacer consultas a los pacientes, debido a que no los pueden ver, para completar con el protocolo de evaluación correspondiente.