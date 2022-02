Catamarca fue sede del encuentro de Obispos de NOA

El jueves 10 de febrero en horas del mediodía, finalizó el encuentro de Obispos del NOA, que tuvo como escenario la pintoresca localidad ambateña de El Rodeo, en la Diócesis de Catamarca.



La convocatoria comenzó el pasado lunes 7, y contó con la participación del arzobispo de Tucumán, Mons. Carlos Sánchez, y su obispo auxiliar, Mons. Roberto Ferrari; el arzobispo de Salta; Mons. Mario Antonio Cargnello; Mons. Vicente Bokalic, obispo de Santiago del Estero, y su obispo auxiliar, Mons. Enrique Martínez Ossola; Mons. José Luis Corral, obispo de Añatuya; Mons. José Antonio Díaz, obispo de Concepción, y el obispo emérito, Mons. José María Rossi; Mons. Dante Braida, obispo de La Rioja; Mons. Daniel Fernández, obispo de Jujuy; Mons. Luis Scozzina, obispo de Orán; el obispo anfitrión, Mons. Luis Urbanc; el obispo emérito de Humahuaca, Mons. Pedro Olmedo; y el Administrador Apostólico de la Prelatura de Cafayate, Pbro. Pablo Hernando Moreno. Sólo estuvo ausente el Obispo de la Prelatura de Humahuaca, Mons. Félix Paredes Cruz, debido a un compromiso por una ordenación sacerdotal.

Los prelados abordaron distintos temas de la nutrida agenda pastoral propuesta para la ocasión.

Además, desarrollaron otras actividades, como la visita a la casa de la Comunidad Cenáculo, dispuesta por la diócesis local para la recuperación de jóvenes con problemas de adicciones, ubicada en el ingreso a la villa veraniega. También disfrutaron de las bellezas paisajísticas de la zona llegando a la Gruta de La Mesadita, donde celebraron la Santa Misa.



Al concluir las jornadas, el padre Pablo Hernando Moreno, Administrador Apostólico de la Prelatura de Cafayate, comentó que “el encuentro ha sido muy positivo, se ha conservado el espíritu de fraternidad de los Obispos y de todos los que estamos al frente de las distintas diócesis del Noroeste Argentino. Además, nos ayuda para dejar nuestras obligaciones de cada día y sentirnos en esa fraternidad”.



Respecto de las temáticas dijo que “empezamos con el Sínodo de la Sinodalidad, que nos explicó Mons. Daniel Fernández, de Jujuy, y todos opinamos cómo se irá desarrollando en cada una de las diócesis, en qué momentos y cuáles son las actividades para esta primera Etapa de Escucha. En ella estamos escuchando, preguntando, dialogando con las personas, tanto de la vida parroquial como también de la vida civil, para que tengamos un diagnóstico de la situación de cada una de las diócesis en estos momentos de la vida eclesial”.



“Dentro de la Pastoral Social, se analizó todo el tema de la minería, la deforestación, los agrotóxicos y también la drogadependencia”, señaló el padre Moreno, apuntando que para el análisis de este último punto contaron con la presencia de un médico especialista de Tucumán, quien se refirió a la ley de cannabi. “Hay personas que la van a cultivar porque la necesitan como medicina”, pero “el otro paso para que se distribuya con toda libertad, es lo que nos preocupa, porque esta droga afecta mucho a la cabeza, y vemos que las personas que se han drogado, luego se encuentran con grandes dificultades en su propia vida”.



En orden a este abordaje, en la tarde del martes 8, los obispos visitaron la Comunidad Cenáculo, “donde hemos visto que los jóvenes tienen buena voluntad, tratan de recuperarse, pero les cuesta, lo hacen por medio del trabajo, la oración y la amistad que tienen ahí como grupo. Pero es muy difícil esa recuperación porque la droga les ha hecho caer muy abajo en la sociedad y ahora volver les cuesta muchísimo”, expresó.



Por otra parte, mencionó el paso por la gruta de La Mesadita -el miércoles 10-, espacio que consideró “un lugar paradisíaco donde se encuentra la pequeña gruta de la Virgen del Valle, a la cual llegamos caminando mientras rezábamos el Vía Crucis. Fue muy emocionante encontrarse con todos los obispos y un grupo de laicos, que compartieron la Eucaristía. Emoción por el ambiente y también por la profunda devoción a la Virgen del Valle que tenemos en el Noroeste, y que nos llena siempre de ilusión, alegría y entusiasmo. Yo que no he nacido en Argentina -es oriundo de Castilla La Vieja, España, habiendo llegado a la Argentina en 1970-, durante todos los años que he trabajado en el Norte Argentino, veo que esa piedad popular es algo muy propio, muy nuestro, y nos inunda y llena de gozo a todos”.

Conclusiones

A modo de síntesis, el Administrador Apostólico de la Prelatura de Cafayate destacó que “una primera conclusión es ponernos más al día en el tema de la Sinodalidad, que está en el candelero en este momento. Para ello se ha pedido una conferencia online a Mons. Luis Marín, Secretario del Sínodo en Roma, para que nos dé una charla no solamente a los Obispos sino para todo el clero y los laicos del Noroeste que quieran participar”.



El segundo aspecto “ha sido que sigamos trabajando, previniendo y acompañando a nuestros jóvenes para que no caigan en la droga”, señaló. En este sentido, puso de relevancia la misión de “las familias como el fundamento de nuestra propia sociedad para que sigan transmitiendo a sus hijos los valores y esa fe que han recibido”.

“También se habló de la Pastoral Vocacional y la Pastoral Misionera. Y se vio con muy buenos ojos, como una gran cosa práctica, ese grupo de argentinos que irán a trabajar a la zona amazónica, que han hecho una seria preparación, como una tercera conclusión de este encuentro de obispos”, agregó.



Y continuó: “La cuarta ha sido que todos nos interesemos por la beatificación de los Mártires del Zenta, tanto de Orán como Jujuy, porque es un grupo de misioneros que no son muy conocidos, y es necesario divulgar y preparar a todo el Noroeste para esa beatificación. Aunque fue hace varios siglos, no deja de ser un tema muy importante porque vemos ese trabajo tanto de los sacerdotes como de los laicos, de los catequistas”.

“Han sido cuatro conclusiones y cuatro compromisos que todos hemos aceptado para seguir trabajando con ellos. No se ha podido sacar un documento escrito por lo menos hasta ahora por distintas circunstancias, pero esos cuatro compromisos los aceptamos y los vamos a tener muy en cuenta”, manifestó el sacerdote agustino en referencia a la acción pastoral en la región.