Catamarca es un horno: alerta roja para toda la provincia

La ola de calor continúa en varios sectores del país, y el Servicio Meteorológico Nacional, en su último relevamiento del Sistema de Alertas, emitió una Alerta Roja por calor extremo, después de varios días de estar en Alerta Naranja.

Esto implica extremar los cuidados para evitar golpes de calor, ya puede tener un efecto alto a extremo en la salud, en la Alerta Naranja se tienen en cuenta a las personas de alto riesgo, que son los niños y adultos mayores, no obstante, el nivel rojo afecta a todos los grupos por igual, incluso a las más saludables. Por esto se recomienda seguir los consejos que recopilados del Ministerio de Salud:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, especialmente entre las 10 y las 16 horas.

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores. Y en caso de Alerta Roja, prestar atención a todas las personas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo. Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: Solicitar de inmediato asistencia médica. Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo. Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.



Además de la Alerta Roja por temperatura extrema, el SMN también actualizó el Sistema de Alerta por tormentas, en este caso es una Alerta Amarilla por tormentas fuertes, y afectará las siguientes zonas de Catamarca: Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.

Estas tormentas se desatará durante la noche de este jueves, las áreas mencionadas pueden ser afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y principalmente ráfagas muy intensas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Durante una Alerta Amarilla, el SMN da las siguientes recomendaciones:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Tener en cuenta los siguientes números para casos de emergencia: