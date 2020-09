Catamarca participó del conversatorio teatral Escenas Presentes

Ayer, se realizó el ciclo “Escenas Presentes”, con un conversatorio sobre ¿Cómo pensamos nuestras prácticas? El encuentro estuvo organizado por Viviana Perea (Sala y Fundación Ross) y Marcos Acevedo (LA 5A PATA) de Tucumán, quienes vieron en la situación actual de aislamiento social una oportunidad para generar una serie de encuentros, que brinden herramientas para pensar la actividad escénica local con sus coincidencias y contrastes.

A pesar de su modalidad virtual, la propuesta busca resistirse a la inmaterialidad a la que parecen inexorablemente tener que acudir las prácticas escénicas que se han visto impactadas de manera muy especial, en tanto manifestaciones artísticas y culturales cuya esencia radica en el encuentro presencial. La adaptabilidad ha proporcionado un espejismo de resolución que socava parte de la esencia y de la naturaleza de lo teatral. Se buscó aprovechar este contexto para que lo virtual devenga fortaleza, encuentro, convivio, poesía y construcción de redes.

En este segundo encuentro, se formuló una serie de interrogantes: ¿Hay un campo de pensamiento teatral constituido en nuestra región provincia? ¿Cómo está constituido (académico, prensa, crítica, blog, foros, jornadas, etc.)? ¿Quiénes producen ese material? ¿De qué disciplinas provienen o abrevan para sus reflexiones? ¿Hay un contacto con la producción escénica y sus hacedores? ¿Hay pensamiento sistematizado por parte de los hacedores teatrales de su producción escénica? ¿Sobre qué ejes reflexionan?, ¿Alguna de estas producciones teóricas se ocupa sobre el público? En caso de provincias donde no exista ese campo de pensamiento, ¿cuáles son las razones por las cuales consideramos que no se ha desarrollado?

El encuentro está organizado mediante la exposición de un representante por cada provincia: Marina Rosenzvaig (Tucumán), Lucrecia Carrillo (Santiago del Estero), Gabriela Borgna (Catamarca), Gerardo Albarracín (Jujuy) y Leandro Arce De Piero (Salta). Luego de las reflexiones, se abrió un espacio para la palabra de los asistentes y, sobre el final, el investigador Mauricio Tossi fue el encargado de hacer un balance final.