Catamarca presente en la Asamblea Federal del INCAA

En el marco de la 27° Semana de Cine en la ciudad de Salta, el jueves 28 de septiembre se realizó la Asamblea Federal del INCAA, con la presencia de todas las provincias del país, en la que Catamarca participó con la representante del Espacio INCAA provincial, Lidia Coria.

La apertura del encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural América de la provincia norteña, con la presencia de: el presidente del INCAA, Nicolás Battle; el ministro de Economía de la Provincia, Roberto Dib Ashur; el secretario de Cultura, Diego Ashur Mas; el director de Audiovisuales, Federico Casoni; y demás autoridades provinciales y nacionales.

La reunión fue encabezada por el presidente del INCAA, Nicolás Batlle, quien dio la bienvenida a los y las asambleístas y detalló que, entre los temas a tratar se encuentran: la moción de declaración en defensa del INCAA, el cine argentino y la cultura nacional; presentaciones de planes y capacitaciones de ENERC y SICA; el anuncio del convenio entre INCAA y Parques Nacionales, y temas referentes la actualización del plan de fomento.

Por otra parte, el referente nacional del INCAA hizo una especial reflexión acerca de los ataques mediáticos que recibiera la institución en tiempos de campaña electoral por candidatos que pretenden cerrarla: “No está solo en juego el INCAA, el Ministerio de Cultura debe seguir siendo un ministerio y no una subsecretaría. El año pasado estábamos dando la pelea por las asignaciones específicas para la cultura en el Congreso de la Nación y hoy nos ponen a defender al INCAA en términos económicos. Me parece que el audiovisual claramente es defendible no sólo en su aspecto simbólico cultural, sino en su aspecto más economicista, por sus innumerables puestos de trabajo y la generación de recursos para el país, desde la concepción hasta la comercialización de sus producciones”.

En ese marco, Batlle enfatizó en la importancia de seguir apoyando a la industria audiovisual y destacó que hay 15 películas realizadas en Argentina, que hoy están siendo reproducidas en los principales mercados del mundo.

Por último, funcionarios del Instituto presentaron informes de trabajo y balances de lo realizado por los programas hasta la fecha y acordaron una próxima reunión virtual para abordar un nuevo plan de fomento, además de convocar para la próxima asamblea el día 10 de noviembre, en coincidencia con el Festival Internacional de Mar del Plata.