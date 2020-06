Catamarca no registra casos de dengue desde hace más de 10 día

Hace más de diez días que Catamarca no registra casos de dengue. El dato fue confirmado por la ministra de Salud, Claudia Palladino, a través de un video publicado en la red social Facebook en la pagina oficial del Gobierno.

Palladino resaltó esta tarde la tarea de la población y de todos los municipios en la lucha contra el mosquito Aedes aegypti, y pidió no relajarse y continuar preparados. "Desde hace más de 10 días que no tenemos detectados casos de dengue. Es fruto del trabajo de cada uno de nosotros y todos los municipios en esta lucha contra el dengue. No nos relajemos y estemos preparados", indicó la ministra de Salud.

Por otro lado, la funcionaria realizó un pedido especial: "Queremos reforzar las medidas individuales de cada uno de nosotros. Sabemos que es un fin de semana especial, el domingo es el Día del Padre, por eso queremos recordar las medidas de cuidado individual que cada uno de nosotros tenemos que adoptar en esta etapa de distanciamiento social obligatorio. No nos olvidemos del uso del barbijo, de mantener la distancia a dos metros, de lavarnos las manos, toser en el pliegue del codo, y en las reuniones, cumplir el protocolo de que no sean mayor de diez personas y mantener el distanciamiento y cuidado", advirtió.

Y agregó: "Hay una serie de actividades que están habilitadas en Catamarca, cada una de ellas tiene un protocolo particular y es responsabilidad de todos poder cumplirlos y de esta manera cuidarnos y cuidar al otro".

Finalmente, explicó que desde "Salud se está realizando la vigilancia epidemiológica correspondiente y en el Hospital Malbrán se están atendiendo a todas las personas que presentan patologías respiratorias, y a las cuales se les realiza el testeo correspondiente".

