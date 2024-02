Catamarca, una de las provincias más calurosas a nivel nacional

Uno de los temas del día a nivel nacional fue la ola de calor, que se hizo sentir a lo largo de toda esta semana, con un récord de temperaturas que superaban los 43°C en varios sectores del país.

Uno de ellos fue la provincia de Catamarca, la cual, por varios días seguidos mantuvo la Alerta Roja por temperaturas extremas después de experimentar sólo Alertas Amarillas por tormentas desde que comenzó este año 2024.

En este sentido, se destaca que este día, sábado 3 de febrero, la provincia tuvo el récord de temperatura, liderando el ranking desde las 17:00 hs con 43°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por si esto no fuera poco, el doctor en Ciencias de la Atmósfera e investigador del CONICET, Diego Araneo, explicó que no sólo Catamarca, sino que Argentina en general y Australia fueron las dos regiones más calientes a nivel mundial durante la tarde de este sábado.

Pero haciendo foco en lo local, varias entidades meteorológicas de la provincia recopilaron los picos más altos de temperatura en varias localidades:

De momento, en el pronóstico extendido del SMN no anuncia que llegaría un alivio para el Valle Central, un alivio representaría una alta probabilidad de lluvias y temperaturas que no superen los 30°C, pero estos datos podrían actualizarse en los próximos días, por lo que no hay que descartar la posibilidad de algunas tormentas aisladas y un descenso en la temperatura para algunos sectores de la provincia.