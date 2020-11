Cazadores de Tormentas decidieron que dejarán de publicar el pronóstico

En la jornada de ayer, los fundadores de Cazadores de Tormentas de Catamarca, Stefan Sauzuk y Gonzalo Martínez, a través de comunicado que subieron a las redes sociales, dieron a conocer que dejarán de públicar sus reportes meteorológicos, de contenidos geográficos, biológicos, climáticos y de Ciencia en general.

En un extenso comunicado, los Cazadores de Tormentas de Catamarca expresaron: “Hemos tomado la decisión de dejar de publicar en CTC pronósticos del tiempo.

¿La razón? Lamentablemente ya no contamos con el tiempo, ni con los recursos necesarios para llevar adelante un proyecto tan serio como el que pretendimos siempre construir y mantener (y que creemos que llegamos a lograrlo en un momento). Es una decisión que nos duele mucho, que nos pone muy tristes, pero que ya es necesaria para nosotros.

Un servicio meteorológico debe estar los 365 días del año y las 24 hs del día abierto, incluso los feriados, para hacer monitoreo de la situación y seguimiento de las “corridas” de los modelos, responder dudas, dar respuestas a las preguntas que surgen con datos concretos, actualizados y reactualizados, etc., algo que ya no podemos hacer por diversos motivos (el principal y más importante es que, como mortales que somos, debemos ganar dinero para vivir y poder comer).

¿Dejamos de interesarnos por la cuestión meteorológica y climática de Catamarca? Claro que no. Siempre fue y seguirá siendo nuestra gran pasión. Seguiremos haciéndolo de forma particular, como siempre lo hicimos desde pequeños, pero atendiendo a los tiempos y recursos con los que contemos. Pero ya no estamos en condiciones de hacerlo públicamente para todos.

Nos recibimos hace años como Traductor de Inglés/Profesor de Geografía y Licenciado en Ciencias Biológicas y hoy en día seguimos preparándonos para seguir aprendiendo. Somos autodidactas de las ciencias atmosféricas desde muy pequeños.

Nuestra página nació en 2011 y desde 2013 comenzamos a publicar pronósticos y desde allí no paramos, hasta darnos cuenta de que gran parte de la población nos seguía y supimos que la responsabilidad ya era muy grande. Nos tomamos nuestro trabajo en serio siempre. Hubo muchas previsiones acertadas y algunas que no se dieron: creemos que alcanzamos el 80 % de precisión tan ansiado, pero siempre seguimos con todas las ganas en las buenas y en las malas. Pero todo tiene un final”.