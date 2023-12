Celebraron los 80° años de la Virgen del Valle como Patrona del Paracaidismo Militar

En la mañana de este viernes, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, presidió la Misa Solemne de las fiestas de la Pura y Limpia Concepción del Valle, que fue concelebrada por sacerdotes del clero diocesano, entre ellos el vicario general, Pbro. Julio Murúa, y el rector del Santuario Catedral, Pbro. Gustavo Flores, y otros peregrinos.

Una gran cantidad de fieles devotos y peregrinos desbordó el Santuario Catedral para participar de la Sagrada Eucaristía, en la que el Ejército Argentino dio gracias por el 80° aniversario de la Declaración de la Virgen del Valle como Patrona del Paracaidismo Militar. En este marco, durante esta mañana arribó un contingente de 50 miembros de la IV Brigada Aerotransportada con asiento en Córdoba, para celebrar esta fiesta mariana.

Luego de la bendición final de la ceremonia litúrgica, los paracaidistas hicieron bendecir por el Obispo una placa recordatoria de estas ocho décadas bajo el amparo de la Virgen del Valle como Patrona.

El misterio de la Inmaculada Concepción

“Nos hemos congregado para celebrar la Eucaristía con la que agradecemos a Dios, Nuestro Señor, el inmenso bien que otorgó a la humanidad creando a esta bella Mujer, María, a la que preservó de la mancha original en vistas a ser la Madre Virginal de su Hijo Eterno, enviado para salvarnos del pecado y la muerte eterna”, expresó Mons. Urbanč al comenzar su homilía y agregó: “Las lecturas bíblicas proclamadas ilustran muy bien el misterio que conmemoramos, presentándonos tres momentos de la historia de la Salvación: el pecado original, en el libro del Génesis; el relato de la Anunciación del Evangelio de san Lucas; y la llamada a la santidad, en la carta de san Pablo a los Efesios”.

Reflexionando sobre esos períodos, repasó: “En los primeros momentos de la creación parece que prevalece Satanás, pero vendrá un Hijo de mujer que le aplastará la cabeza. Así, mediante el linaje de la mujer, Dios mismo vencerá, el Bien vencerá. Esa mujer es la Virgen María, de la que nació Jesucristo que, con su sacrificio, derrotó de una vez para siempre al antiguo tentador. Por esto, en numerosas pinturas o estatuas de la Inmaculada Concepción, se la representa aplastando a una serpiente con el pie”.

Luego de mencionar documentos eclesiales referidos al dogma que de este día, observó: “La fiesta de la Inmaculada Concepción recuerda a la humanidad que existe una sola cosa que contamina verdaderamente al hombre, y es el pecado, que es la ofensa de la creatura al Creador. Un mensaje cuanto más urgente que proponer. El mundo ha perdido el sentido del pecado. Se bromea como si fuera lo más inocente del mundo. Aliña con la idea de pecado sus productos y sus espectáculos para hacerlos más atractivos. Se refiere al pecado, incluso a los más graves, con diminutivos: pecaditos, errorcitos, debilidades, equivocaciones, etc. La expresión «pecado original» se utiliza en el lenguaje publicitario para indicar algo bien distinto de la Biblia: ¡un pecado que da un toque de originalidad a quien lo comete!”.

Así, consideró que “el mundo tiene miedo de todo, menos del pecado. Teme las enfermedades del cuerpo, la contaminación atmosférica, la guerra atómica, el terrorismo, la falta de dinero, etc. pero no le da miedo la guerra a Dios, que es el Eterno, el Omnipotente, el Amor, mientras Jesús dice que no se tema a quienes matan el cuerpo, sino sólo a quien, después haber matado, tiene el poder de arrojar al infierno”, dijo, refiriéndose al Evangelio según San Lucas.

Por ello, advirtió: “Esta situación «ambiental» ejerce una tremenda influencia hasta en los creyentes, que sin embargo quieren vivir según el Evangelio. Produce en ellos un adormecimiento de la conciencia, una especie de anestesia espiritual. Existe una adicción por pecar. Los cristianos, en general, ya no temen a su verdadero enemigo, el demonio que los mantiene esclavizados, sólo porque se trata de una dorada esclavitud (...) En lugar de librarse del pecado, todo el empeño se concentra hoy en librarse del remordimiento del pecado (…) San Juan decía que, si creemos estar sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos de Dios un mentiroso”.

Después de algunas otras consideraciones recapituló: “La historia del hombre es la de dos libertades, la de Dios y la nuestra, que sólo se encuentran en la medida que Dios ocupa su lugar, el Dios verdadero, el Dios que sostiene nuestra dignidad y nuestra libertad, que nos ha creado, que nos quiere, que nos sigue buscando y, si estamos en Él podemos darle una respuesta al estilo de María. Ella inaugura una nueva historia, no la historia de la cobardía que se hace violencia, sino una historia de la aceptación con Jesús, su Hijo, aceptación que se hace paz, fraternidad y comunión. Y ahí estamos nosotros, en ese dilema, porque en nosotros habita el hombre viejo, que es ese Adán que huye; y, también, Jesús desde el Bautismo, que es el hombre nuevo que responde: ¡Sí! a Dios y a los hermanos”.

“Dios es más fuerte que el pecado”

“Pero el dogma de la Inmaculada nos dice también algo sumamente positivo: que Dios es más fuerte que el pecado y que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia”, sostuvo, aludiendo a la carta a los romanos. “María es la señal y la garantía de esto”, acotó.

Refiriéndose al Evangelio proclamado, dijo: “San Lucas nos muestra a la Virgen como la humilde y auténtica hija de Israel, en la que Dios quiere poner su morada, de la que debe nacer el Mesías. Dios quiere hacer renacer a su pueblo, como un nuevo árbol que extenderá sus ramas por el mundo entero, ofreciendo a todos los hombres frutos buenos de salvación. A diferencia de Adán y Eva, María obedece a la voluntad del Señor, con todo su ser pronuncia un 'sí' generoso, que compromete toda su vida, se pone plenamente a disposición del designio divino. Ella es la nueva Eva, la verdadera «madre de todos los vivientes», de quienes por la fe en Cristo reciben la vida eterna”.

Hacia el final estimó: “Tener por Madre a María Inmaculada es un don inmenso, que Jesús nos hace desde la cruz, una inmensa alegría. Cada vez que experimentamos nuestra fragilidad y la sugestión del mal, podemos dirigirnos a Ella, y nuestro corazón recibe luz y consuelo. Incluso en las pruebas de la vida, en las tempestades que hacen vacilar la fe y la esperanza, pensemos que somos sus hijos y que las raíces de nuestra existencia se hunden en la gracia infinita de Dios. La Iglesia misma, aunque está expuesta a las influencias negativas del mundo, encuentra siempre en Ella la estrella para orientarse y seguir la ruta que le ha indicado Cristo. Demos gracias a Dios por este signo maravilloso de su bondad, encomendemos a la Virgen Inmaculada a cada uno de nosotros, a nuestras familias y comunidades, a toda la Iglesia y al mundo entero”.

Militares de La Rioja

También integrantes del Regimiento de Infantería de Montaña 15 de La Rioja llegaron trotando en posta para tributarle honores a la Virgen Morena identificados con remeras con el logo del Año Mariano Nacional.

Ya en el Santuario Catedral tomaron gracia de la Sagrada Imagen y recibieron la bendición del padre Ángel Nieva, párroco de San Antonio de Padua y colaborador del Santuario mariano.