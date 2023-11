Centurión y el reclamo de las netbooks: "entre el 9 y el 10" será la entrega para la Escuela Maldones

Este miércoles alumnos y padres de la Escuela Secundaria n°10 "Estanislao Maldones", de Fray Mamerto Esquiú se manifestaron con un corte de ruta en reclamo por netbooks. Según lo declarado por los tutores, el pedido del dispositivo data de antes de la pandemia y ante la falta de respuesta o una fecha concreta y, en vista que los chicos están a punto de terminar su escolaridad, es que activaron con esta modalidad su protesta.

Desde la cartera educativa, se había adelantado a La Unión que esta demora estaba en el marco de "la decisión del Juzgado Federal de suspender las que ya estaban pautadas, esto por la denuncia de JxC en función de las elecciones". Este jueves y sobre este tema fue consultada la ministra de Educación, quien se mostró molesta por el reclamo para luego indicar que, en el caso específico de este establecimiento, la fecha de entrega ya está planificado para antes del final del mes de noviembre.

"Nosotros dependemos de una reprogramación de fechas, pero las computadoras las vamos a entregar. Las que ya están anunciadas, están en el correo a la espera de salir. De hecho, este miércoles se entregaron en Paclín y en varios establecimientos de la Capital. Hay entregas todas las semanas", sostuvo Andrea Centurión este jueves en diálogo con Radio Valle Viejo. Luego la funcionaria, para puntualizar en el caso de "La Maldones" puntualizó "nos informaron que entre el 9 y el 10 de Noviembre será la entrega para esa escuela".

Respecto al reclamo sentenció: "hay que tomarse las cosas con sensatez y paciencia, No hay que cortar la calle por una computadora sino ver que estas son cosas ajenas al ministerio". Acotó luego que se le ha pedido a la empresa que distribuye "prioridad" con los casos que quedaron suspendidos por la medida del Juzgado Electoral.

La voz de un papá

En diálogo con Radio Valle Viejo, uno de los padres que acompañó la protesta este miércoles, ante la presencia de un Supervisor y la directora del establecimiento fue contundente: "nos siguen pateando la pelota, no hay una fecha y en treinta días los chicos ya van a estar desvinculados de la escuela. Por consiguiente, a ellos se les va a negar una herramienta de trabajo, que al día de hoy es fundamental hasta para un kiosco". En este punto, vale indicar que el pedido por las netbooks no es nuevo, ni es el único, dado que este y otros establecimientos son los que están en espera desde antes de la pandemia.

De manera, que el argumento sobre que la demora está relacionada a la veda electoral no sería, por lo menos en este caso, lo certero. En la manifestación en Fray Mamerto Esquiú, se escucharon opiniones que giraron en torno al cansancio de la espera y los continuos cambios de fecha. Lo que fue reconocido por las autoridades, quienes indicaron que, ante esta situación, ya no iban a adelantar un nuevo plazo, para no volver a generar expectativas.