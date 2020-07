Cerró Don Vaca y el Richmond podría seguir sus pasos presentación de Buzos

A pesar de la reapertura de los bares y restaurantes, la crisis en el sector gastronómico local es tan fuerte, que la habilitación para trabajar no fue suficiente para remontar su alicaída situación económica.

Ahora, es el turno de dos conocidos locales. El primero de ellos es Don Vaca, cuyo cierre fue confirmado por Juan Carlos Rojas, secretario general de UTGHRA, quien anunció que con este final son 10 los trabajadores que quedan en la calle.

El gremialista, además de lamentar la complicada situación económica y financiera por la que atraviesa el sector, comentó que, en este comercio en particular, el golpe de gracia lo dio esta crisis sanitaria, por cuanto los ingresos dejaron de ser los mismos y eso llevó a que los costos de mantenimiento se hicieran imposibles de sostener.

Rojas también indicó que el tradicional Bar Richmond atraviesa una realidad similar y si bien trascendió que estaría por cerrar sus puertas, mencionó que el propietario adoptó, por el momento, una reducción horaria a causa de las bajas ventas. “Ellos tienen un escenario muy complicado por las pocas ventas y lo elevado de los alquileres. Y ya venían arrastrando una situación muy complicada”, comentó el gremialista. No obstante y ante un eventual cierre, los 9 trabajadores que se desempeñan allí serían reubicados en otros establecimientos, que son propiedad del empresario.