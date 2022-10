Cesaron el contrato de la empresa de limpieza del "San Juan" y 12 trabajadores quedaron en la calle

Un nuevo conflicto se abre en la gestión recién iniciada por la dirección del Hospital “San Juan Bautista” ahora a cargo del CPN Miguel Mosquera Gutiérrez. Este miércoles se confirmó el cese del contrato que el Ministerio de Salud y el nosocomio mantenía con la empresa encargada del servicio de limpieza del centro de salud capitalino.

La medida tiene impacto en los doce trabajadores de esta firma, quienes quedan sin su empleo y para manifestar su malestar, cortaron una de las calles de ingreso del hospital. Estos empleados, que están acompañados por la CTA, adelantaron que este jueves se van a manifestar frene al Ministerio de Salud, organismo al que le solicitarán razones por el cese de la contratación de la empresa.

Consultados por La Unión, Juan Acevedo, Milagros Barrientos y Mauricio Salcedo, tres de los trabajadores de esta firma que fueron desafectados, indicaron que la comunicación de su despido fue mediante un mensaje de texto y que tras esto, la empresa ya no tuvo más comunicación con ellos y no responde los llamados.

Es por eso que se presentaron en el “San Juan” para tratar de tener claridad sobre su situación, y allí les indicaron que las tareas de servicios generales que ellos hacían, ahora estarán a cargo de personal de planta. “Nos manifestaron que ellos no tiene ninguna responsabilidad con nosotros como empleados y que hablemos con la dueña de la empresa”.

Respecto al régimen de trabajo que mantenían, sobre el que se había alertado, los ahora despedidos detallaron que la jornada laboral era de 8 horas y que no tenían francos, porque trabajaban de lunes a lunes. “Los fines de semana los trabajábamos con la misma cantidad de horas y nos deben los francos que nos correspondía uno a la semana. A veces para poder tener dos días de descanso, debíamos trabajar doce días seguidos”, comentó Milagros.

El salario es otro punto de estos empleados terciarizados. Cobraban $25.000 por todo concepto y no accedieron en ningún momento a bono o actualizaciones. ”Nosotros sobrevivíamos con este sueldo, a pesar de haber reclamo aumentos. Y aclaramos que el 90% de la limpieza del hospital estaba a cargo nuestra. Esa es la realidad y todos son testigos de lo mucho que trabajamos”, sentenció.

Ingreso de becados

En este conflicto subyace una interna del Hospital “San Juan Bautista”, por cuanto y como lo refieren los mismos empleados de esta empresa, la presión para el cese de la relación contractual habría venido de los responsables de la Dirección de Mantenimiento. Según lo comentó Mauricio, otros de los despedidos, días pasados el titular de esta dependencia, Martín Godoy presionó a la empresa para que sumara diez empleados más. La intención de no lograrse esto, era que becados se hicieran cargo de las tareas de limpieza. “Él quería que la empresa se vaya porque quería traer becados y fue así que ampliaron el pliego de contratación para que la firma cuente con 22 trabajadores en nómina. Como esto los dueños no lo aprobaron, directamente levantaron el servicio y nos comunicaron anoche a última hora que ya no íbamos a trabajar más”, comentó.

La contrapropuesta que en su momento se ofreció ante el inminente despido, fue que este grupo fuera absorbido como becados y que se comenzarán a regir por un contrato de guardia, opción que fue descartada.