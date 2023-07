Christian Herrera y su entrañable historia con un poncho catamarqueño: "Lo llevo en mi corazón"

Christian Herrera llegó al Patio de las Provincias abrigado con un poncho catamarqueño que se tejió en el departamento Belén, y una historia que dibujó sonrisas.

Antes de subirse al escenario, Christian contó de qué manera pudo conseguir esa pieza, que desde un primer momento tuvo un valor sentimental.

El cantante comentó que un belicho se lo obsequió años atrás en la ciudad de General Güemes, de la provincia de Salta. Christian lo recibió con emoción. Actualmente, lo lleva consigo por una razón importante: es un símbolo de Catamarca.

“Hay una rotonda que está cerca de la ciudad de (General) Güemes, cerquita de Salta (Capital), a 50 kilómetros. Y yo pasaba siempre por la rotonda. Había ahí un chango que ponía una camioneta, y vendía ponchos, tapados, frazadas y alfombras. Yo decía: 'Algún día, cuando tenga plata, me voy a detener a comprarle algo al chango'. Un día que me había ido bien con un show. me paré ahí, me presenté con Adrián, me dijo que era de Belén, Catamarca. Ahí nos hicimos amigos, nos pusimos a charlar y le empecé a comprar cosas para mis hijos, para mi novia, compré varias cosas. Y él me dice: 'Este poncho va a ser para vos'. Yo me emocioné mucho. Él me lo quería regalar, pero algo le di”, revivió Christian, agradecido.

El artista dijo que para él es “un símbolo de Catamarca, hermoso, que lo llevo siempre”. “Por este poncho, hice plotear del mismo color a mi colectivo. Estoy bendecido por este regalo hermoso. Él me dijo de qué manos venía: de una abuela de él. Lo llevo en mi corazón”, finalizó.

Con ese poncho de color natural y líneas azules, Christian se presentó en el Patio de las Provincias y a la noche, en el Escenario Mayor, como invitado de Lázaro Caballero y El Indio Lucio Rojas, para compartir un ratito de la propuesta de “Cantores del Monte” que los une por su origen y su música.

Show

Christian Herrera y Matacos le puso calor a la tarde del martes arriba del escenario del Patio de las Provincias, con sus chacareras, zambas, chamamés. El público lo acompañó con las palmas en el tramo final de la cuarta jornada. Christian se mostró feliz por poder estar en “una fiesta muy importante que está en agenda nacional y a nivel internacional”. También invitó a compartir escenario al pequeño León Zafe, de 8 años regalando un momento de mucha ternura a los espectadores.