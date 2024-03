Ciberseguridad: Mirá cuáles son las 4 señales que indican si te hackearon el celular y qué hacer para solucionarlo

Si tu smartphone nuevo ya no funciona como cuando lo compraste, tarda en reaccionar o se sobrecalienta demasiado, puede ser que te lo hayan hackeado y todavía no te diste cuenta.

Y aunque todavía no hayas experimentado ninguna consecuencia grave, como la pérdida de tus perfiles en redes sociales o que ciberdelincuentes hayan accedido a tu homebanking, la amenaza puede estar latente en tu dispositivo, esperando activarse en cualquier momento.

Los párrafos anteriores no son para asustarte, sino para prevenir y aprender a detectar síntomas de tu smartphone que podrían indicar que tiene un poderoso virus o que fue infiltrado por piratas informáticos.

Es que a medida que la tecnología avanza, también lo hacen las habilidades de los ciberdelincuentes, que siempre se las ingenian para diseñar estrategias que les permitan ingresar en dispositivos ajenos para tomar el control y robar datos privados, información bancaria y accesos a tus cuentas.

Por estos motivos, es esencial aprender a reconocer los indicios de un posible hackeo para proteger nuestra privacidad, salvaguardar la integridad de la información almacenada en nuestros dispositivos y mantener a los delincuentes alejados de nuestro dinero.

Las cuatro señales que indican que te hackearon el celular

Mensajes desconocidos y pop-ups con publicidades

El principal indicio de que tu smartphone fue infectado es una catarata de molestos pop-ups (ventanas emergentes) con publicidades. A veces aparecen de a uno, esporádicamente. Otras durante casi todo el día. Esto es porque la mayoría de los virus en Android funcionan después de descargar apps de origen incierto y desde sitios no oficiales, o de suscribirse en servicios no verificados. Esas apps o suscripciones invaden el celular con mensajes o avisos, mientras por detrás recolectan datos de tu celular.

Aparición de aplicaciones desconocidas

Muchas veces, con la descarga de una app desde un sitio no oficial, se instala en el celular otra aplicación extraña. Estos programas suelen ser maliciosos y se encargan de recolectar información y enviarla al desarrollador. Pueden robar credenciales, usuarios y contraseñas, y casi todo lo que encuentre en el dispositivo.

El smartphone recalienta o levanta temperatura más de lo normal

Cuando el malware está en funcionamiento en segundo plano, una manera de darse cuenta es porque al actuar utiliza muchos recursos del dispositivo. Eso genera un sobrecalentamiento que, además, puede dañar los componentes del smartphone.

La batería se gasta más rápido

Este uso excesivo de los recursos por parte del malware también provoca una reducción del rendimiento del dispositivo y un aumento en el consumo de la batería.

Cómo eliminar apps maliciosas y virus malware

Siempre es recomendable contar con alguna solución de seguridad informática que sirva para analizar el dispositivo, detectar las amenazas y eliminarlas. Sin embargo, a veces, con borrar la aplicación no alcanza. Eso va a depender de si la aplicación en cuestión no descargó otro programa oculto. Además, puede ocurrir que la app maliciosa no haya descargado ni instalado un virus, pero sí capturó todos los datos del usuario.

En ese caso, pueden pasar días, semanas, meses o años hasta que el ciberdelincuente decida usar esos datos. La mayoría de las veces, principalmente con los datos bancarios, apenas los tienen, actúan. Pero en otras oportunidades, la información va a parar a una base que luego se vende en el mercado negro de la Dark Web.

Lo ideal, además de correr el antivirus y desinstalar las aplicaciones maliciosas, es cambiar las contraseñas de nuestras cuentas bancarias, hacer una copia de seguridad del smartphone y en todo caso, restaurarlo a modo de fábrica. También hay que estar atentos a cualquier tipo de cambio que podamos llegar a notar en algún perfil de redes sociales.