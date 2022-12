Ciclo lectivo 2023: Educación ratificó como certificación a la libreta sanitaria para el ingreso escolar

El Ministerio de Educación de la Provincia comunicó los requisitos para la inscripción de los alumnos al ciclo lectivo 2023, establecidos en la Resolución conjunta emitida por los Ministerios de Salud y Educación Nº01/22, que aprueba los “Controles para la Certificación del Ingreso Escolar”, del próximo ciclo lectivo.

La mencionada resolución establece que los alumnos de los tres niveles educativos deberán presentar para efectuar su inscripción, fotocopia de la libreta sanitaria, único documento válido para tal fin, con: carátula donde constan los datos del estudiante y las páginas donde se especifican exámenes médicos y calendario de vacunación.

Desde la cartera educativa local aclararon que, habiendo cumplido con la presentación de la documentación mencionada, indicada en la libreta sanitaria de cada estudiante, para cada nivel escolar y que ha sido especificado debidamente por el médico pediatra o médico de familia o general, no serán necesarias certificaciones extras. De igual forma, no se podrá exigir la acreditación del calendario de vacunas COVID para la inscripción de alumnos, por no estar incluida en el calendario de vacunación obligatoria. Aunque es necesario remarcar que la cartera de Salud recomienda su aplicación en todos los niveles educativos.

La pertinente Resolución puede ser consultada ingresando en: https://web.catamarca.edu.ar/sitio/noticias/6870-educacion-ratifica-como-certificacion-para-el-ingreso-escolar-2023-a-la-libreta-sanitaria.html