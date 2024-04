Científicos de la UNCA criticaron los recortes en el Conicet: Es una catástrofe en términos sociales

Este miércoles, se llevó a cabo una conferencia de prensa de la que tomaron parte el Dr. José Yuni, director del Instituto Regional de Estudios Socio-culturales (IRES) CONICET-UNCA, la decana de la Facultad de Humanidades de la UNCA, Lic. Lilia Exeni y referentes del ente científico, para adherir a la Jornada Nacional de Abrazo Mundial a la Ciencia y convocar a la movilización que se realizará el martes próximo.

Yuni destacó que “la situación actual del CONICET en sus dos institutos, es derivada de las políticas nacionales que se están implementando, que tienen que ver con el desfinanciamiento, la reducción de las becas, cesación de algunos programas de subsidios y equipamientos que había y la afectación que la crisis económica significa para la adquisición de insumos para poder seguir haciendo investigación. A esto, se suma la propia situación de la Universidad, qure cubre nuestros gastos cotidianos (luz, agua, internet, etc.), que también se suma a la crisis que nos pone en una situación de riesgo”.

El científico explicó que la conferencia se enmarcó en el Jornada Nacional de Abrazo Mundial a la Ciencia y dio a conocer que “más de mil instituciones científicas de diferentes partes del mundo han enviado cartas al Gobierno Nacional haciendo un llamado de atención para proteger a la ciencia argentina, que es muy reconocida a nivel mundial”.

A su vez, Yuni sostuvo que, desde el actual Estado “hay una campaña de desprestigio mediática que no se condice con la realidad y se está dando mucha información falsa y el CONICET es parte del ADN de la Universidades”. Sobre esto, indicó que cada científico es evaluado por su productividad y es una estructura muy productiva, con científicos que no tienen horarios para realizar su trabajo y, por el contrario, investigan temas de suma relevancia. “Quienes dicen que somos ñoquis, no conocen lo que hacemos”.

“Entendemos que las consecuencias de este modelo político-económico y de política social va a tener consecuencias muy negativas, no solo en la coyuntura sino en el futuro y quienes nos dedicamos a la investigación social, anticipamos que es una catástrofe en términos sociales, por lo que está pasando con el acceso a la salud, la educación, a la vivienda, etc.”.