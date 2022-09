Cientos de fieles agradecieron a la Virgen Valle por su protección en el sismo del 2004

El nuevo aniversario de aquel terremoto del 7 de septiembre del 2004, el más fuerte de la historia sísmica de nuestra provincia, convocó a cientos de fieles que acudieron desde temprana hora al Paseo de la Fe para recordar aquel acontecimiento. Como en otras ocasiones, el momento más emotivo fue a las 08.53 hs cuando se registró el sismo de 6,5 en la escala de Richter y las campanas de la Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle volvieron a poner en la memoria esos minutos cuando se echaron a volar en un clima muy conmovedor.

A 18 años de aquel evento histórico, y para poner en valor el acontecimiento la Iglesia local instituyó la Fiesta de la Protección de la Virgen del Valle, que de ahora en más añadirá una procesión a las dos tradicionales de abril y diciembre. La determinación fue justificada en función de poner en valor no solo el milagro en sí de la protección sino además cumplimentar lo requerido en la ley nº 5.525 que da marco al Día del Milagro.

Caravanas

A los fieles y turistas que se dieron cita este miércoles en el Paseo de la Fe para ser parte de la ceremonia religiosa y la posterior procesión, se sumaron los que llegaron en caravana desde las parroquias de Santa Ana y San Joaquín de Miraflores, en el departamento Capayán y la de San José de Piedra Blanca. La primera peregrinó por ser este el territorio cercano al lugar del epicentro del sismo y la de Fray Mamerto Esquiú, lo hizo con su imagen del Beato Esquiú en agradecimiento por el primer aniversario de la beatificación.

A ellos se sumaron las autoridades locales, que en este caso fueron el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Ing. Rubén Dusso; el senador provincial, Prof. Oscar Vera, promotor de la ley que dio nombre al Día del Milagro; la diputada provincial Analía Brizuela; representantes de las fuerzas de seguridad provincial y nacional.

Misa y procesión

Luego del repique de las campanas dio inicio a la Santa Misa, la que estuvo presidida por Mons. Urbanc, y concelebrada por sacerdotes del clero diocesano, franciscano y de Fasta Catamarca.

En su homilía, el obispo recordó aquel sismo expresando: “Quienes lo vivieron supieron reconocer la especial protección de la Virgen del Valle. También Ella fue intercediendo para que en medio de las interminables réplicas, la incertidumbre, el miedo y la aflicción fueran superados paulatinamente hasta recuperarse la normalidad de la vida cotidiana”.

Foto Gustavo Roldán - La Unión

Tras la celebración eucarística, se llevó a cabo la Procesión con las sagradas imágenes de la Virgen del Valle y del Beato Mamerto Esquiú, las que fueron llevadas en andas mientras se daba la vuelta a la Plaza 25 de Mayo.

Foto Gustavo Roldán - La Unión

Testimonios

Para dar valor a esta celebración, basta con escuchar la voz de quienes se dieron cita y que en todos los casos no dudaron en marcar que lo vivido ese 7 de septiembre fue un milagro. Con lágrimas en los ojos, Mario un recio trabajador de Rentas recordó a La Unión como si fuera hoy aquel día. “Yo estaba en el salón de abajo y en el momento del temblor fue como sentir que tiraban baldosas en el entrepiso. Fue horrible. Logramos salir al playón y allí una compañera se desmayó de la impresión” , expresó conmocionado. Recordó el momento del reencuentro con su madre, y con voz quebrada dijo: “pobrecita, ella lloraba un montón”.

Foto Gustavo Roldán - La Unión

Igual emoción tuvo Estela quien dijo presente en el Paseo de la Fe para ella también agradecer el milagro de la protección. “Por Ella estamos hoy aquí todos. Ella permitió que lleguemos aquí y aquel día nos amparó en todo momento” , contó. Dijo que ese día estaba sola en su casa y que en medio de la conmoción no podía dar crédito a la fuerza del templo. “Era increíble cómo se movía todo. En medio de todo pensé en mi hijo que estaba en la escuela y salí corriendo a buscarlo . Fue un momento de una tremenda desesperación", refirió temblorosa sin dejar de marcar que en todo momento invocó la protección de la Virgen del Valle.

Foto Gustavo Roldán - La Unión