Colapsaron los techos de la Primaria N°161: Educación pide "paciencia" y hay temor de los padres

La realidad de los edificios escolares es un tema de nunca acabar. A pesar del impasse que se impuso con la provisión de ventiladores y el anuncio de obras y reparaciones en algunos establecimientos, lo cierto es que poco se ha solucionado desde ese momento. A casi dos meses de haber iniciado el nuevo ciclo lectivo, más allá de las demandas de mejoras que sostienen alumnos, padres y docentes, es el hecho concreto el que demuestra lo mucho que resta por realizarse.

Para muestra lo sucedido este lunes en la Escuela Primaria n° 161 "Islas Malvinas" de las Mil Viviendas, la misma que durante las protestas de los estudiantes secundarios estuvo a la par de estos por el simple hecho que las deficiencias en el edificio eran las mismas. Esta mañana y como consecuencia de la lluvia, el personal de maestranza al ingresar advirtió con tristeza que había colapsado el techo de un par de aulas y, como si esto fuera poco, personal del establecimiento sufrió una descarga eléctrica al tocar una de las paredes.

Por esto, que es de suma gravedad y por otras fallas, el edificio se encuentra en obra desde hace semanas y, en función de esto las clases presenciales están suspendidas y el dictado sigue siendo desde la virtualidad.

Luego de conocerse el colapso de los techos, se hicieron presente funcionarios del Ministerio de Educación, quienes mantuvieron un intenso cruce con los maestros y directivos. Ante el reclamo lógico y el pedido de acelerar las obras, la respuesta brindada desde la cartera educativa fue de "paciencia".

Así lo confirmó Karina, una de las docentes, quien en diálogo con La Unión comentó que la mayor preocupación es el futuro de los docentes ante la creciente pérdida de matrícula. "Hace seis meses hubo un compromiso por parte del Estado provincial de darnos soluciones y hoy nos encontramos en las mismas condiciones y sin avances. Ellos lo que nos piden es paciencia, pero eso se termina en el momento en el que los padres no entienden que las clases no comienzan. Creen que es por culpa del docente y los directivos, pero lo que sucede es que hay falencias edilicias, sobre las que aún no tenemos respuesta", describió con contundencia a la docente.

A lo preocupante del cuadro de techos colapsados, aulas inundadas por la lluvia y paredes electrificadas, se suma la inquietud por el futuro del plantel docente y los mismos alumnos. "Los maestros pueden perder el trabajo porque todos los días 1 o 2 alumnos se van a otra escuela", aseguró al tiempo que indicó que esto no es sino por culpa de la precariedad edilicia y el cansancio mismo de una nueva y muy extendida enseñanza virtual.

La empresa

Un dato llamativo es que la empresa asignada para esta escuela se enteró que debía ya estar trabajando en la resolución de las muchas falencias recién hace treinta días, cuando se inició la protesta de los estudiantes. En ese momento, y tras el corte de calle que protagonizaron los docentes y padres, nuevamente una visita oficial a la que se sumó un representante de la constructora vino a comprometerse otra vez con soluciones. "Lo curioso es que la empresa privada que vino no tenía conocimiento de que deberían haber iniciado los trabajos antes del inicio de clases. Ahora recién ellos están trabajando, pero aquí se necesita una solución más inmediata", manifestó la docente.

El plazo de la obra prometido ahora, en función de los hechos de este lunes es de sesenta días, según la nueva promesa. "La verdad que no hay una certeza", deslizó la docente.

Fotos y videos: Mauricio Espinoza / La Unión