Comenzó el Congreso Nacional de Educación Física y el XV° Congreso FEPEF NOA

Este jueves se realizó el acto de apertura del Congreso Nacional de Educación Física y XVº Congreso FEPEF NOA denominado "Enfoques y perspectivas de la Educación Física", que se desarrolla desde hoy en las instalaciones del Predio Ferial Catamarca.

En el acto, estuvieron presentes el gobernador de la provincia Raúl Jalil junto al Secretario de Deportes Daniel Lavatelli y la Ministra de Educación Andrea Centurión.

El primer mandatario habló de la importancia de la existencia de profesionales capacitados y destacó que "el deporte y la capacitación es fundamental en esta nueva era junto a la cultura y la recreación". Nosotros podemos acompañar con políticas de estado, pero su rol es de gran importancia por la calidez y el humanismo que ponen al estar cerca de los chicos en estos momentos", aseguró Jalil, refiriéndose a los profesores presentes.

Por su parte, Lavatelli señaló: “La Educación y el Deporte debe ser la base fundamental y los pilares de cualquier política de estado; que este congreso sea la base para discutir la curricula y la concepción del profesor de educación. Estamos formando niños y jóvenes, les pido que sean un ejemplo de nuestra sociedad, por una sociedad más justa e igualitaria. Cuenten con nosotros desde la Secretaria y el Gobierno de la provincia para lo que necesiten".

A su turno, la Ministra Centurión dijo que "Este encuentro es una gran herramienta no solo para capacitar a los profesores de educación física, no solo se piensa a ésta como deporte si no también, en la educación física se habla de salud, de obesidad, de ESI. También necesitamos que los docentes tengan acceso a diplomaturas, maestrías y mayor acceso al trabajo".