Comerciante denuncia que fue agredida por estudiantes de un instituto privado

Una comerciante de la Capital denunció a un grupo de estudiantes mayores de edad de un instituto privado por insultos y agresiones físicas contra su persona. Se trata de Sandra Analía Montoya, propietaria de la verdulería El Rey ubicada sobre calle República, casi esquina avenida Alem.

En diálogo con LA UNION, la mujer contó que las agresiones se vienen repitiendo a diario desde hace más de un mes. “Es un grupo de 6 o 7 estudiantes, y el hobby de ellos venir e insultarme”, afirmó.

La situación escaló cuando los estudiantes llegaron hasta el local y la insultaron. El hecho fue presenciado por su hermana quien luego le reclamó a la directora de la institución el accionar de sus alumnos.

“Esto pasó a mayores cuando la semana pasada me encontraba con mi hermana y me insultaron. Mi hermana reclamó el hecho a la directora de la institución, pero al parecer esto le cayó mal porque vinieron y me pegaron dentro de mi verdulería”, señaló.

Ante esta situación, la comerciante entabló acciones legales contra los estudiantes que la agredieron. “No se porque me agreden si yo no los conozco. Yo veo el reflejo de ellos en la directora y en sus padres porque desde la institución ya les avisaron de los hechos”.

Sobre el final, Sandra reveló que tras la denuncia que realizó tiene miedo de que atenten contra su vida y responsabilizó a los agresores y a la policía, si le llegara a pasar algo. “Tengo miedo de que atenten contra mi vida. Los hago responsable a ellos y a la policía que no actúa”.