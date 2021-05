Comerciantes de Santa María piden a la provincia que autorice la apertura de actividades

Un grupo de los comerciantes de Santa María nuevamente marchó ayer y lograron que el Intendente de ese municipio, Pablo Sánchez envíe un pedido a la provincia, solicitando la apertura comercial en general.

La protesta llegó a la puerta del municipio, luego ingresaron al edificio representantes de cada sector comercial para reunirse con el intendente y plantear la difícil situación que atraviesan por las nuevas restricciones que rigen en esta etapa roja donde la actividad se encuentra suspendida.

Por su pate Sánchez, se comprometió a intermediar y solicitar la excepcionalidad para Santa María y dar respuesta a los comerciantes inmediatamente la tenga desde la provincia.

Finalmente, los damnificados, en diálogo uno de los medios de comunicación de ese departamento, aseguraron que de no tener respuesta favorable por parte de los responsables, municipio y provincia, el miércoles harán corte de ruta, además de la desobediencia a las medidas, asegurando que abrirán sus negocios, ya que es su único sustento económico.

En la oportunidad, los referentes de diferentes rubros, dejaron por escrito un petitorio para que refuerce el pedido a la provincia.

En el documento los comerciantes expresaron:

“Nos dirigimos a ud, los representantes de comercios y trabajadores independientes (artesanos, feriantes, vendedores ambulantes, academias de danzas, tiendas de artículos de limpieza, kioscos, indumentaria, empresas de eventos sociales, peluqueros, artistas, juegos infantiles, gimnasios, gastronómicos, hoteleros y comercios en general), con el objeto de flexibilizar urgente las restricciones, a fin de poder llevar a cabo todas estas actividades, teniendo en cuenta todos los avatares que estamos padeciendo los comerciantes por las medidas restrictivas y en virtud de que, en más de un año, no pudimos trabajar con normalidad, lo que nos llevó al cierre de muchos locales socavando cada vez más la economía local.

Solicitamos rever las medidas tomadas a fin de poder ejercer nuestro derecho constitucional. Teniendo en cuenta que nuestra situación epidemiológica es de riesgo medio, según la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación.

Que según reza el último DNU, se tratan de “medidas aplicables a lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria”, lo que no nos incluye, debido a que no nos encontramos en esta franja. Lo que el intendente Juan Pablo Sánchez podría considerar a la hora de adherirse a las restricciones, ya que no es igual al de capital.

Cabe destacar, como ejemplo el vecino departamento de Cafayate (Salta), con la misma calificación epidemiológica mantiene apertura de locales comerciales, clases presenciales, y restricción de circulación de 22 hs a 06, incluso sigue abierto al turismo.

Desde el sector comercial, solicitamos urgente la apertura de locales de venta de todos los rubros en horario comercial.

Asimismo, queremos recordarle que desde que comenzó la pandemia, los comerciantes mantenemos un protocolo estricto contra el covid, que incluye alfombra sanitizante, uso de alcohol en gel al ingreso de cada cliente, máximo de 3 personas en el interior del local y distanciamiento pertinente.

Por otra parte, los comercios en sí no son foco de contagios así lo demuestran los casos positivos existentes, que se dan por reuniones familiares o sociales casi en su mayoría. Pero el principal motivo de este exhorto, es la acuciante situación económica en la que nos encontramos.

Somos trabajadores independientes, en su mayoría jefas y jefes de hogar, que si no trabajamos, no podemos llevar el alimento a nuestras familias.

Si bien, el estado nacional lanzó varios programas de ayuda, incluye a las personas que cobran AUH y otros planes sociales, quedando relegados los monotributistas, los trabajadores del sector en general. Somos trabajadores que vivimos de esta actividad y tenemos familias que mantener.

Muchos debemos varios meses de alquiler y servicios básicos y somos quienes aportamos en impuestos al estado municipal, provincial y nacional. Sabemos que otros municipios adoptaron flexibilizaciones para que la economía local no siga en agonía, es por eso que solicitamos a usted intendente, como líder de nuestro distrito y a usted señor Gobernador quien debe garantizarnos nuestros derechos, escuche nuestro pedido y entienda que necesitamos trabajar para poder vivir" (...)