Cometa verde: ¿cuándo verlo en Argentina y a qué hora pasa?

Uno de los eventos astronómicos más importantes del 2023, tendrá lugar los primeros días de febrero. El popular cometa verde conocido como C/2022 E3 (ZTF), será posible verlo en el hemisferio norte y en el hemisferio sur.

El cometa que fue nombrado C/2022 E3 (ZTF) se encontraba transitando el planeta en la órbita de Júpiter y fue descubierto en marzo del año pasado. Para ello, fue utilizado un telescopio del proyecto astronómico Zwicky Transient Facility (ZTF), en California, Estados Unidos. De acuerdo a los cálculos astronómicos, el 1 de febrero el cometa pasará el punto más cercano de su trayectoria a la Tierra, cuando se encuentre a sólo 42 millones de kilómetros de distancia.

Curiosidades del cometa

Este fenómeno podrá ser observado a simple vista, ya que su brillo máximo alcanzará una de magnitud de 5.5. Es decir, está por encima de la magnitud mínima que puede ver el ojo humano. No obstante, su brillo es menor al de una estrella, lo que hace que la imagen sea menos espectacular.

Desde que fue descubierto, el brillo de este cometa verde aumentó drásticamente, tanto que los astrónomos estimaron que, en estas fechas, podría ser visible sin la ayuda de instrumentos.



¿Cuándo verlo y a qué hora?

El cometa ZTF es visible desde ahora hasta mediados de febrero. Habrá dos períodos diferentes para ver. Del 20 al 31 de enero, en el hemisferio norte y latitudes tropicales. De 4:00 a.m. a 5.30 a.m. la luna nueva y la luna creciente no interferirán con la observación en este período.

Y del 1 al 10 de febrero, será visto en el hemisferio sur, incluida Argentina. Desde 45 minutos después de la puesta del sol, hasta tres horas más tarde.

La luna llena hará que sea difícil de detectar durante los primeros días, sin embargo, a partir del 6 de febrero el satélite aparecerá cada vez más tarde.