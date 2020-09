Comienza una nueva edición del Encuentro Nacional de Coros Catamarca da la Nota

En modalidad virtual debido al contexto de la pandemia Covid-19, desde mañana martes hasta el 4 de octubre, tendrá lugar la undécima edición del tradicional encuentro que nuclea a coros, agrupaciones corales, grupos vocales e instrumentales y músicos de todo el país.

Desde el 2010, la provincia se ha convertido en el destino elegido por cientos de coreutas, en donde combinan el arte, la educación y el turismo, atraídos por la oferta de talleres de capacitación, especialización y formación, que el Encuentro de Coros ofrece de forma paralela tanto a los aficionados al canto y a la música coral, como a docentes.

Este año, debido a las condiciones pandémicas sanitarias que atraviesa todo el país, la organización Orange-grupo de gestión cultural, quienes trabajan de manera autónoma en la promoción de la cultura y el turismo, han decidido continuar con el ya tradicional encuentro, pero de forma virtual gracias al aporte tecnológico de la Dirección de Cultura de la Municipalidad Capital, que proporcionará el streaming para poder realizar los conciertos de los diferentes coros de todo el país y de países vecinos.

Estos conciertos gratuitos se podrán apreciar los días 2, 3 y 4 octubre, desde las 20, en las páginas de la red social Facebook https://www.facebook.com/catamarca.dalanota, de YouTube del encuentro https://www.youtube.com/channel/UCOikLSxIVo4PcSiRhCgyEQ?view_as=subscriber y de Catamarca Ciudad https://www.catamarcaciudad.gob.ar/



Talleres virtuales

Además, para cumplir con el objetivo de capacitación del encuentro y por el cual es reconocido a nivel nacional, se proponen cuatro talleres virtuales para que no pasen desapercibidos estos 11 años junto al arte coral.

“Técnica Vocal e Interpretación”, a cargo del régisseur Gabriel Motta. El taller se centrará en las nuevas tendencias en técnica vocal y en técnicas de interpretación, además brindará herramientas para una acertada puesta en escena y se dictará el 30 de septiembre a las 17, a través de Google Meet.



Blues

“La voz y la Virtualidad”, a cargo de la cantante Viviana Scaliza, integrante de la famosa banda de blues “Las Blacanblues”, donde se compartirá una charla sobre cómo cuidar la voz ante la virtualidad y brindará tips acerca de técnicas vocales y herramientas tecnológicas que facilitan lucir la voz. Esta charla se dictará el 3 de octubre, a las 17 , a través de Google Meet.



Orientación

“Cómo no matar a su músico acompañante y cómo no matar a su cantante”, a cargo de Romina Cerri y Luis Sirimarco, y será una clase especial orientada a cantantes y a músicos acompañantes, respondiendo a la pregunta ¿Qué deben saber a la hora de acompañar/ser acompañados? Se dictará el 2 de octubre, a las 16:30, a través de Zoom.



Raúl Lavie

Y por último, el encuentro suma a esta lista de grandes maestros, musicos/as y propuestas a “La voz y la Trayectoria”, a cargo del gran Raúl Lavie, quien compartirá una charla sobre cómo cuidar la voz para cantar toda la vida y hablará sobre secretitos de técnicas vocales.

Contará experiencias y anécdotas de un grande y sobre lo que deben saber los cantantes a la hora de forjar una trayectoria. Este taller se dictará el 29 de septiembre, a las 19:30, por Google Meet.



Datos para tener en cuenta

Para sumarse a los talleres podrán realizar las inscripciones a través del correo npbrizuela@gmail.com. Deberán proporcionar para el envío de certificado virtual: nombre y apellido; y DNI y se les proporcionará un link de pago del taller. Todos los talleres tienen un costo de $ 500 para solventar los honorarios de los capacitadores.

Convocatoria: La convocatoria para esta edición a coros, agrupaciones corales, grupos vocales e instrumentales y músicos de todo el país estará abierta hasta el 30 de septiembre. Los interesados deberán enviar dos obras o canciones en formato video al correo npbrizuela@gmail.com + info: 3834775957.

Por último, cabe destacar. que este encuentro ha sido declarado de Interés Cultural, Educativo, Turístico en todas sus ediciones, Interés de la Ciudad dos veces y Legislativo no tan solo en la provincia de Catamarca sino también en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Salta y La Pampa.