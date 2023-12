¿Cómo evitar que tu mascota sufra el calor?, seguí estas recomendaciones

El calor intenso puede reducir el apetito y las ganas de moverse, pero también puede tener consecuencias más graves, como el temido golpe de calor. Por eso es importante saber cómo proteger al perro de las altas temperaturas. Entonces, ¿cuáles son las mejores maneras de refrescar a tu perro en verano?

Mantener al perro hidratado

Hay que dejarle agua fresca y limpia a disposición las 24 horas del día y comprobar periódicamente que quede agua en el bebedero y que el bebedero no esté en pleno sol: en verano es más fácil que el agua evapore o simplemente se caliente y el perro deje de beber por eso.

También se pueden colocar más bebederos en la casa, sobre todo cerca de donde descansa el perro. De esta manera, incluso si el animal no se quisiera mover siempre tendría un bebedero cerca. El agua no es importante solo en la casa: no olvidar llevar agua y un bebedero portátil cuando se sale de paseo, de excursión o en un viaje en coche con la mascota.

El uso del hielo

Se puede poner algún cubito de hielo en el bebedero. El hielo no es perjudicial para los perros y si el agua fuera demasiado fría para él, dejarle a disposición otro bebedero sin cubitos le permitirá escoger el agua que prefiere. Con el hielo también se pueden preparar juguetes caseros.

Cuidarlo del sol

Es muy importante que el perro tenga un lugar fresco y protegido del sol donde descansar, sobre todo en las horas más cálidas del día. Esto se aplica tanto si vive dentro de casa como si solo vive en el exterior.

Refrescar el ambiente

Utilizar un ventilador o el aire acondicionado puede ser una buena medida para bajar la temperatura ambiental de la misma manera que se hace para las personas de la casa.

Mojarlo

Mojarlo, sobre todo en la cabeza y en el tronco, puede ayudar a bajar la temperatura del perro. Los perros no sudan como las personas y el agua con la que se mojan, al evaporar, provoca un efecto parecido al sudor. Poner en el jardín una pileta para perros también es una buena opción para que el perro se refresque.

Adaptar su cama

En verano muchos perros prefieren descansar en el suelo. Podría ser consecuencia de una camita demasiado caliente que no es idónea para el calor del verano. En cambio, se pueden encontrar muchas camas que favorecen la dispersión del calor, como las camas levantadas del suelo o las que están hechas de un material transpirable.

También hay esterillas refrigerantes que ayudan al perro a mantener la temperatura corporal. Lo importante es que cuando se recurre a las esterillas, el perro siempre tenga la posibilidad de elegir dónde colocarse para descansar.

Cortarle el pelo

No se trata de rasurarlo, pero si el perro tiene el pelo largo, recortarlo sobre todo en la barriga puede ser otra medida para ayudarlo a controlar la temperatura. Cuando se corta el pelo, lo importante es dejar unos 2-3 centímetros aproximados de longitud ya que el pelo en parte protege del calor y de las quemaduras solares.

Cepillarlo

Aunque se le haya cortado el pelo o no, un cepillado frecuente es muy aconsejable para favorecer la muda y retirar el subpelo, es decir el pelo más fino y lanoso del manto que sirve para dar calor en invierno.

Cuidado con las actividades físicas y la alimentación

Es importante sacar el perro a pasear en los momentos en los que hace menos calor y evitar que haga ejercicio intenso.

Cuando el perro tiene menos apetito debido al calor, se le puede dar de comer en las horas menos cálidas del día, como a primera hora de la mañana o por la noche.