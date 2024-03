Cómo tener una buena cita hoy en día

Hoy en día, una de las reglas de buena educación es comunicarse con una pareja potencial por video. Y el propósito de dicha comunicación no es sólo evaluar su aspecto. Hay otras razones:

El videochat en línea permite entender cómo se comunica una persona, qué dice y cómo se comporta. Los mensajes simplemente no ofrecen esa oportunidad, por eso las primeras impresiones a veces resultan ser completamente falsas.

En un videochat puedes formarte una impresión más objetiva y correcta de una persona. En consecuencia, es mucho más fácil comprender si ese compañero es adecuado para ti o no.

La comunicación en el videochat se produce en tiempo real. No tienes que esperar mucho tiempo la respuesta de tu interlocutor ni tampoco tardar mucho en escribir tu mensaje. Aquí todo ocurre de forma mucho más rápida y cómoda.

En este contexto, cada vez son más populares los videochats aleatorios, sitios y aplicaciones en los que la comunicación tiene lugar a través del video y, al mismo tiempo, los sitios y aplicaciones tradicionales están perdiendo poco a poco su audiencia. Y la generación más joven de zoomers, en principio, ya no acepta las citas web clásicas. Encuestas recientes muestran que más del 70% de los zoomers no utilizan aplicaciones de citas en absoluto o no las utilizan más de una vez al mes, pero los videochats son muy populares entre ellos.

Particularidades de la comunicación en el videochat a partir del ejemplo de Camloo y sus similares

El videochat en línea es un servicio de citas aleatorias, cuya tarea básica es conectar a interlocutores aleatorios a través de video, dándoles la oportunidad de comunicarse sobre diversos temas. Todo es tan sencillo como cómodo y, en la mayoría de los casos, gratuito. O al menos mucho más barato que el acceso premium a populares servicios de citas online como Tinder, Badoo, Bumble y otros.

Un ejemplo bastante clásico de videochat en línea es el servicio Camloo. Este videochat cuenta con más de un millón de usuarios de todo el mundo, permite tener citas fácilmente y sin acciones innecesarias por tu parte, y proporciona video y sonido de alta calidad. Camloo también tiene su propio token CAML, el primer token Meet-to-Earn, que se concede a los usuarios por comunicarse en el videochat. Los desarrolladores prometen implementar la posibilidad de retirar tokens a la criptocartera del usuario en un futuro próximo. Una desventaja de Camloo para algunos usuarios puede ser la falta de aplicaciones móviles para iOS y Android, así como el filtro de género en el chat que no siempre funciona a la perfección. Teniendo en cuenta estas desventajas, es posible que desees considerar alternativas a Camloo con funcionalidad y características adicionales:

CooMeet: una gran alternativa a Camloo que ofrece algunas ventajas realmente importantes a sus usuarios. En primer lugar, es un filtro de género que funciona de forma inequívoca y que conecta solo a hombres con chicas. En segundo lugar, son las cómodas aplicaciones móviles para iOS y Android. En tercer lugar, tiene usuarios aún más activos. Actualmente, https://coomeet.com/es/camloo cuenta con más de nueve millones de participantes de más de 120 países.

StrangerCam: un videochat en línea con desconocidos en el que puedes conocer y comunicarte con gente nueva de forma anónima y confidencial. Aquí puedes encontrar fácilmente nuevos amigos con intereses similares o incluso conocer a tu futura alma gemela. En la mayoría de los aspectos, StrangerCam y Camloo son muy similares.

FlirtyMania: no es exactamente una alternativa directa a Camloo, porque el servicio no se centra en la comunicación uno a uno, sino en realizar y ver emisiones de video. Puedes realizar tus propias transmisiones a una gran audiencia o ver transmisiones de otros usuarios que te interesen. Y aunque no es el formato más conveniente para encontrar nuevos amigos o un alma gemela, FlirtyMania es una buena forma de pasar el tiempo.

Cada año aumenta el número de videochats en línea. Un fuerte aumento de su popularidad se produjo en 2020, cuando, en medio de la pandemia del Covid-19, millones de personas quedaron aisladas y perdieron la oportunidad de encontrarse y comunicarse en la vida real. En ese momento, muchos videochats consiguieron multiplicar su audiencia por 3-4 en muy poco tiempo. La pandemia, afortunadamente, ha remitido, pero el deseo de las personas de conocer gente y comunicarse por videoconferencia no ha desaparecido. Por lo tanto, hoy en día los videochats están realmente por delante de los clásicos sitios y aplicaciones de citas en términos de popularidad y número de audiencias activas.

Reglas básicas para las citas en los videochats: lo que debes saber

Si eliges para ti el formato de videochat aleatorio, debes recordar que aquí se aplican unas reglas ligeramente diferentes a las de las aplicaciones de citas o las redes sociales. Y estas reglas deben seguirse si quieres conseguir resultados y no perder el tiempo.

Estas son algunas de las reglas:

Sé educado y amable: Tu primera prioridad es mostrar tu mejor cara e interesar a tu interlocutor. Tienes que intentar atraer inmediatamente su atención, demostrar que estás comprometido con el diálogo y el desarrollo de vuestra relación - amistosa o romántica. No seas grosero con tu interlocutor, no digas chistes inapropiados, no vulgarices la conversación.

Sé tú mismo y no intentes representar el papel de otra persona: Sí, a veces todos queremos parecer mejores de lo que realmente somos. Pero créeme, tarde o temprano te cansarás de fingir ser alguien que realmente no eres. Puedes acabar decepcionando gravemente a la otra persona. Por tanto, sigue siendo tú mismo en cualquier situación y comunícate con quienes estén dispuestos a aceptarte como tal.

Sé positivo: Si no estás de humor para nuevas citas, si estás enfadado, molesto o simplemente sientes que no estás preparado para conocer gente nueva, es mejor que no te fuerces. Es poco probable que salga algo de una cita así y arruinarás el estado de ánimo tanto tuyo como de la otra persona. Relájate, haz algo divertido, sal con amigos.

Recuerda las normas de seguridad en Internet: No sigas enlaces sospechosos de desconocidos, no descargues ningún archivo y no cambies de plataforma de comunicación a menos que sea claramente necesario. Recuerda que aún hay muchos estafadores en Internet. Si te relajas demasiado, puedes caer fácilmente en sus trucos.

Pero la regla más importante es mantenerte activo.

El éxito en las citas en línea lo consiguen quienes están dispuestos a actuar y a tomar la iniciativa en sus propias manos. No hay por qué esperar que una persona interesante te encuentre por sí sola y lo único que tienes que hacer es aceptarla. Tales casos ocurren en muy raras ocasiones. Si te lo tomas realmente en serio, tienes que pasar a la acción. Prueba diferentes servicios de citas online y videochats, utiliza distintas estrategias, busca un acercamiento a diferentes personas, mejora tus habilidades comunicativas, piensa en cómo puedes interesar a un desconocido o a alguien que apenas conoces. Tarde o temprano, con la debida diligencia, encontrarás sin duda a alguien con quien estés realmente dispuesto a conectar tu destino.