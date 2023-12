Con alegría y un compromiso renovado culminó la JDJ 2023

Con la Santa Misa presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, durante el mediodía de este domingo se llevó a cabo el cierre de la JDJ 2023, que reunió a más de 200 jóvenes provenientes de distintas comunidades parroquiales, movimientos e instituciones de Capital y del interior diocesano.

Desde el sábado 9, los jóvenes participaron de propuestas de formación a través de los talleres sobre Ecología Integral, Salud Mental, Violencia, Ideología y Suicidio; de espiritualidad por medio de la oración, la adoración al Santísimo y la celebración eucarística, además de momentos de escucha y recreación, en un clima fraterno y de mucha alegría. Se contó con la presencia del grupo musical Toco para Dios, llegado desde Río Cuarto, Córdoba, que se sumó a los ministerios de música locales, que amenizaron estas dos jornadas.

Durante la Eucaristía, concelebrada por el padre Eugenio Pachado, asesor de la Pastoral Juvenil, el pastor diocesano administró el Sacramento de la Confirmación a tres jóvenes: Estrella y Celeste, de la parroquia San Isidro Labrador de Valle Viejo, y Daniel, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Hualfín, departamento Belén.



Acompañaron a los jóvenes en la jornada dominical el padre Diego Manzaraz, responsable de la Pastoral Vocacional, quien atendió las confesiones, y las Hermanas María Elena González Galván y Petrona Díaz, de la Orden del Verbo Encarnado.

“Tienen que marcar la diferencia”

En su homilía, Mons. Urbanč reflexionó sobre los textos bíblicos propuestos para el Segundo Domingo de Adviento, enfatizando que “Jesucristo, su persona, es la Buena Noticia”.

“En este contexto -afirmó- estamos celebrando la Misa con la cual queremos concluir y alabar al Señor porque nos ha permitido encontrarnos en Él, ya que los ha convocado. Jesús dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ustedes son esos escogidos; y no sólo Él los ha escogido sino que ustedes también han hecho la opción de que este fin de semana muy particular, después de haber celebrado a la Inmaculada, y en medio de la asunción de las nuevas autoridades, lo han dedicado para encontrarse con el Señor, para pensar en su vida”.

Resaltó que “han decidido llenar esta partecita de su tiempo de esta manera. Es una hermosa opción. El Señor lo preparó, ustedes han puesto el oído, y han concurrido; y hay otros, me consta, que se han quedado con muchas ganas de venir, pero no han podido. Pero también en ellos el Señor va a sembrar la buena obra de seguirlo a Él”.

En otro tramo de su reflexión, les dijo: “Necesitamos rejuvenecer la Iglesia con ustedes, la Iglesia tiene que tener un rostro joven, vital, y ésa es la misión de ustedes. Por eso el Señor los envía delante de Él para que preparen el camino. Y van a tener que gritar en el desierto, porque el mundo en el que vivimos es un desierto donde la sociedad de consumo, de los placeres, de lo económico, han convertido en un desierto la vida del ser humano. Tantas injusticias, tanto atropello, tanta gente marginada. Y el Señor los convocó hoy a ustedes para enviarlos a ese desierto. Y pueden hacer mucho, no por el poder que ustedes tienen sino por el poder de Dios, que obra a través de ustedes”.

Asimismo, los exhortó a que “no sean consumidores de cosas buenas nomás, tienen que marcar la diferencia, salgan de lo ordinario, pero desde el amor de Dios, de vivir en comunión con Él, y propiciar esa comunión entre todos. Ése es el aporte que tienen que hacer ustedes”.

“Dios los ha traído acá, los ha sacado de la vorágine para hablarles al corazón, para reenamorarlos, para contagiarles su vida, su plan, que es salvar a todos”, expresó.

En el momento del ofertorio, los jóvenes de las distintas áreas de trabajo acercaron al altar elementos representativos de cada tarea específica junto con los dones del pan y del vino. Antes de la bendición final, el padre Eugenio agradeció a todos los que trabajaron empeñosamente para la realización de esta JDJ 2023, rescatando otras jornadas similares realizadas en años anteriores, y a todas las personas que hicieron su aporte para ello.