Con bimodalidad y desconcierto dio inicio el ciclo lectivo 2021

La vuelta a las aulas se concretó en la jornada de hoy y estuvo marcada en muchos casos nuevamente por la virtualidad, y esto sobre todo, porque buena parte de los edificios escolares aún siguen con serias deficiencias.

Con el freno que puso el Ministerio de Educación a los gremios docentes con la conciliación obligatoria, la bimodalidad resultará en estas primeras semanas obligatoria. En este punto se debe marcar que varias instituciones escolares retomaron este camino porque los edificios aún tienen serios daños. Este es el caso de la Esc. Gdor. José Cubas, en Valle Viejo donde se acusa nuevamente el faltante de agua en el sector de los baños y, en otros casos, porque se registraron casos de casos de Covid-19, además de registrarse faltante de material para la sanitización que marcan los protocolos.

Otro establecimiento que optó por el no regreso es el n° 33 de Andalgalá y en este caso en el Nivel Inicial, por no contar con ordenanzas que se puedan hacer cargo de la limpieza. A esto se debe sumar la determinación del COE de la municipalidad de San José, en el departamento Santa María, donde por el aumento de casos, se determinó la no presencialidad.

Desconcierto

Los gremios siguen de cerca el inicio de este ciclo lectivo, mientras aguardan la primera reunión de la conciliación, pautada para este jueves. En él mientras tanto, y tal lo declarado a Radio Valle Viejo, el secretario general de SIDCA, Sergio Guillamondegui habló de “desconcierto”. “No hay una coordinación entre lo que es Educación, Salud y los COE municipales. Había mensajes cruzados donde se les indicaba a los docentes que sí debían presentarse, por ejemplo gente que debía venir de Belén a Santa María y no sabían bien si iban o no iban”, puntualizó el dirigente gremial.

A esto sumó el tema de los PCR, por cuanto se estaría solicitando, sobre todo en el interior provincial, que los docentes se realicen este test y que ellos mismos asuman este costo. “Nos está preocupando en Tinogasta y Fiambalá, donde están pidiendo PCR. Y nos preguntamos qué va a suceder con los docentes que son de Belén y tienen horas cátedras en Tinogasta o de Tinogasta tienen que ir a Belén, porque allí están pidiendo el antígeno que tiene un costo de $1000 y esto es elevado. Por lo tanto esta gente no va a poder cumplir”, sentenció Guillamondegui.

Capital

El panorama en la capital de la provincia no es menos compleja. Varios establecimientos provinciales acusaron casos de Covid y ante esto, comunicaron que el inicio de clases será virtual. En tanto, quienes iniciaron el ciclo lectivo con las pautas de esta nueva normalidad, trabajaron con la modalidad de burbujas. Tal el caso de las escuelas del sistema municipal quienes con la bimodalidad dieron apertura al 2021. Así lo confirmó la Lic. Patricia Saseta, quien puntualizó sobre esta molidad “estamos trabajando en modo burbuja. Tratamos de dividir en mitades porque nuestras aulas no son muy numerosas y procuramos hacer dos burbujas en cada curso”.

Privados

Los establecimientos privados y confesionales fueron los que iniciaron el ciclo con mayor normalidad pero siempre en el marco de la bimodalidad. Esto, sobre todo está dado porque sus edificios escolares no tienen graves daños ni están resentidos en sus servicios, como ocurre en el sector público.