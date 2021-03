Con conciliación obligatoria, vuelven las clases y llega Trotta para inaugurar una escuela en El Peñón

La vuelta a las aulas en nuestra provincia se concretará de manera parcial desde hoy, y esto no tiene relación con lo gremial, sino con que gran parte de los establecimientos escolares no están aún habilitados por las condiciones edilicias y sanitarias, además de que en la previa a este regreso, se fueron registrando casos de Covid-19 en el personal docente. Este panorama es y será el distintivo de este nuevo ciclo lectivo y ya se conocía que la nueva normalidad iba a ser así, con alumnos que van a volver al dictado de manera escalonada de las clases y otros, que seguirán desde la virtualidad.

Recordemos, además, que el pasado viernes, concluyó la instancia paritaria con la Intersindical docente y, al no haber acuerdo con la propuesta del Ejecutivo y ante una amenaza de paro por 72 hs, se interpuso la conciliación obligatoria. Con este panorama, la cartera educativa no ha anunciado para esta ocasión acto oficial de inicio del nuevo ciclo lectivo 2021. No obstante, sí se confirmó que llega a nuestra provincia el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

Desde Educación, se indicó a DIARIO LA UNIÓN que esta visita no tiene relación con un acto de comienzo de ciclo, sino con una inauguración en la Escuela Secundaria Rural Nº 27 de El Peñón, en Antofagasta de la Sierra. El acto contará con la presencia del gobernador, Raúl Jalil, y de la ministra de Educación, Andrea Centurión, entre otros funcionarios.

En este punto, vale recordar, que los alumnos de estos establecimientos corresponden al Periodo Especial, cuyo ciclo culmina en mayo por cuanto empezaron en agosto del año pasado, mientras que, previamente, estuvieron con clases virtuales, durante septiembre y octubre, para luego retornar en noviembre a las clases presenciales.



Los gremios

Anunciada la conciliación obligatoria, los gremios que componen la Intersindical docente acataron la medida con la expectativa puesta en que el Ejecutivo mejore la propuesta del 34.6 %. No obstante, temen que la cifra ofrecida se termine imponiendo por decreto.

En cuanto a la cuestión edilicia de las escuelas, la Intersindical ratificó su postura sobre que no se puede regresar al dictado de clases porque no están dadas las condiciones desde el punto de vista sanitario. Mario Sánchez, secretario general de Ateca, en diálogo con DIARIO LA UNIÓN, confirmó que muchas escuelas no están en condiciones y que aún se trabaja para la puesta a punto con las cuestiones básicas.