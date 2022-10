Con gran despliegue, Catamarca se promociona en la Feria Internacional de Turismo

El actor y embajador turístico de Catamarca Facundo Arana, junto al ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Roberto Brunello, promocionaron la provincia como destino turístico, en el primer día de la Feria Internacional de Turismo de Latino América (FIT), que se desarrolla hasta el 4 de octubre en el Predio de la Rural, en Buenos Aires.

En un auditorio colmado de visitantes que recorren la FIT, la directora Provincial de Promoción Turística, Paolo Clemente, expuso sobre la campaña “Algo distinto para contar” que protagoniza el actor promocionando los paisajes y cultura de Catamarca.

Arana contó su experiencia en la provincia y presentó el nuevo spot que invita a visitarla con amigos en la próxima temporada de verano, destacando lo majestuoso de sus paisajes y la hospitalidad de su gente. También valoró la gestión en materia turística de Catamarca: “Preparar un lugar de a poco es maravilloso. Aquí no hay intención de llenarse de promesas que después es difícil de cumplir, me encontré con personas que no están pensando en su tiempo de gestión, sino que cuando ellos hayan dejado sus cargos, se siga trabajando en algo sostenido en el tiempo. Y eso me dio mucho entusiasmo, empezamos hace poco más de un año con la campaña, pero la veo funcionar”, destacó Arana.

A su turno, Brunello destacó el trabajo articulado para poder seguir avanzando, paso a paso, en la estrategia de posicionamiento de Catamarca en el mapa turístico nacional: “El trabajo entre provincia, municipio y privados es fundamental. Cada uno por su cuenta no llegaría a ningún lado, así que sigamos trabajando juntos en este camino”, propuso ante un auditorio donde lo escuchaban los intendentes de Belén, Daniel Ríos, de Santa María, Juan Pablo Sánchez y de Fiambalá, Roxana Paulón, además de representantes de sector privado, y prensa especializada.

También insistió, a tono con el discurso inaugural de FIT ofrecido por el ministro de Turismo de la Nación Matías Lammens, en la importancia de aprovechar el momento histórico que vive el turismo interno en Argentina.

En el auditorio del Consejo Federal de Turismo, además, la directora de Calidad Turística, Soledad Soria, presentó “Catamarca es…” donde expuso los ejes de trabajo: capacitaciones, seguridad, sustentabilidad y estadística, y los lineamientos que los acompañan para el desarrollo estratégico del turismo en la provincia.

Inauguración

Brunello junto al equipo de la Secretaría de Gestión Turística, intendentes y referentes de turismo de los municipios y sector privado participaron este sábado al mediodía de la apertura de la Feria Internacional del Turismo.

"Tenemos una gran oportunidad. El turismo es una de las grandes industrias de la Argentina y encabeza los índices de crecimiento del empleo. Además, estamos recuperando los niveles prepandemia del turismo receptivo y tenemos la expectativa de superarlos hacia fin de año. Seguimos trabajando para hacer del sector uno de los motores del desarrollo de nuestro país”, señaló Matías Lammens en su discurso inaugural.