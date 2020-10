El Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través de su Programa de Cultura, y en conjunto con el Consejo Regional Norte Cultura (compuesto por las áreas de Cultura de las Provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), convocan a escritoras y escritores residentes en las provincias del NOA a participar del concurso de Microrrelatos en Instagram.

Del 4 al 10 de noviembre, las personas interesadas deberán filmarse (en formato vertical) leyendo el texto y enviar el video por mensaje de WhatsApp al número (011) 15-3174-2785.

Además, deberán adjuntar al texto del microrrelato una breve reseñar curricular, fotos del DNI (frente y dorso) que acredite provincia de residencia e informar su perfil de Instagram.

Quienes se postulen al concurso deberán tener una cuenta personal en la red social Instagram y, al momento de recibir la confirmación de inscripción al concurso. deberán seguir la cuenta @programadecultura.

El microrrelato es de temática libre y debe estar escrito en prosa (no se admitirán poesías). El texto no debe superar las 200 palabras y deberá ser leído en un video que cada participante deberá enviar por mensaje de WhatsApp al número (011) 15-3174-2785. Solo se admitirá un video por participante.

Una vez recibido el material, se realizará una primera selección de los videos que se publicarán en la cuenta oficial de Instagram del Programa de Cultura del CFI (@programadecultura) el 16 de noviembre.

Sobre el total de seleccionados por provincia, un jurado integrado por un referente local y otro designado por el CFI determinarán las obras premiadas, mientras que el público participará en la elección de dos obras a través de megusta/likes hasta el 19 de noviembre de 2020.

Se otorgarán tres premios de $ 10.000 por provincia. Estos serán concedidos por el jurado considerando la calidad, creatividad e identidad del microrrelato. Se otorgarán dos menciones del público de $ 6.000 por provincia a los microrrelatos que obtengan más me gusta/likes entre el 16 y el 19 de noviembre. Solo serán válidos a los efectos de la mención del público, los me gusta/likes obtenidos en la publicación de la cuenta del Programa de Cultura en Instagram (@programadecultura).





Para descargar el Reglamento: http://bit.ly/mrnoa