Conexiones clandestinas: Ec Sapem reconoció que esta práctica se incrementa con la crisis económica

Las tragedias de los últimos días han tenido como denominador común fallas o conexiones clandestinas al sistema eléctrico, práctica que, aunque combatida, se acrecienta en los periodos de crisis económica. Esto dramáticamente ha sido verificado en la provincia, en específico en el Valle Central, donde un menor y un adulto perdieron la vida, teniendo como causal directa la cuestión eléctrica.

Al respecto, desde la distribuidora de energía de la provincia siempre se han marcado pautas y recomendaciones, para evitar justamente estas desgracias. Por eso, Aldo Palavecino, responsable de prensa de la empresa, señaló a La Unión que desde el Área de Fraude de la Ec Sapem el trabajo es diario para poder detectar estos casos y de esta manera evitar inconvenientes y pérdidas humanas.

En cuanto a los últimos casos, consideró que “a nosotros como empresa, solo nos queda recordar la importancia de la revisión periódica de las instalaciones eléctricas de los domicilios. Esto porque muchas veces le vamos sumando artefactos electrodomésticos a la casa, que van sumando mayor consumo y muchas veces, el sistema resulta que no está apto”.

Luego en cuanto a la relación entre las conexiones clandestinas y la crisis económica, Palavecino no solo no negó esto, sino que reconoció que es un “dato concreto e histórico”. Apuntó que esta energía que se está “robando, porque no se paga”, luego tiene directa repercusión en la calidad de servicio. “Si en un barrio hay cincuenta viviendas, se instala un transformador para proveer de energía a cincuenta viviendas. Ahora si a ese transformador se han sumado más viviendas, que no están registradas, esto va a afectar la calidad del servicio de los cincuenta usuarios originales del barrio", describió.

Aseguró en este punto que cuando pasa esto, es cuando cae la calidad de la energía y surgen las variaciones en la tensión, añadiendo como agravante que "el que roba energía no la cuida y por eso hace un uso excesivo de esta”, finalizó.