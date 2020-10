Confecat dice cumplir "los protocolos de seguridad"

Ante la polémica en CONFECAT por un nuevo contagio y el no aislamiento de los trabajadores la empresa que tiene cerca de 550 trabajadores, mediante comunicado esta dijo cumplir "a la perfección los protocolos de seguridad".

"Como dicen las autoridades, el Día la madre el domingo y el Día de la costurera, el lunes provocaron la ruptura del aislamiento. Lo vemos en los 50 casos de ayer que publica el COE. En la empresa hay un positivo de 10 días atrás que se contagio en una clínica del medio y dos positivos que esta aislados en sus casas", detallaron al comentar la cadena de contagios.

Luego y defendiendo su postura de no cierre sentenciaron "la fabrica no contagia. El trabajo tampoco. Es responsabilidad de todos mantener aislamiento preventivo y usar barbijo. No podemos cuidarlos en las noches ni los fines de semana. El virus circula y hay que cuidarse. No se puede responsabilizar a la empresa que hace todo lo que debe hacer".