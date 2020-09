Confirman que 2 niños, uno positivo y el otro con síntomas de coronavirus, no revisten gravedad

El director del Hospital de Niños Eva Perón, Miguel Ángel Morandini, confirmó que dos niños, uno positivo (12 años) y el otro (3 años) con síntomas de coronavirus, no revisten gravedad y que fueron trasladados ayer al Hospital Carlos Malbrán, junto a su madre, para una mejor atención de la mujer, quien también contrajo el virus.

En ese contexto, Morandini dijo, en declaraciones radiales, que el Hospital de Niños está preparado para brindar atención a pacientes de Covid-19. Y aclaró que desde que empezó la pandemia, en marzo pasado, el nosocomio realizó 130 hisopados a menores que presentaban síntomas sospechosos y explicó que todos dieron resultado negativo.

“El hospital cuenta con una estructura especial en emergencias e internación y, en caso de que se presenten pacientes con este tipo de patología, reciben la atención adecuada cumpliendo con el estricto control y medidas de bioseguridad”, manifestó el profesional.

“Ya tuvimos alrededor de 130 niños con síntomas sospechosos, que fueron hisopados y que resultaron negativos”, agregó Morandini.

El doctor comentó que el miércoles último, la mamá de los menores, que estaba internada en el Malbrán por ser positiva de Covid-19, fue trasladada al Hospital de Niños para estar internada junto a sus hijos de 12 y 3 años, ya que uno de ellos dio positivo al virus y el otro presenta síntomas de contagio.

“El cuadro de los niños es favorable y, ante la mejoría de los pequeños, minutos antes del mediodía de hoy (por ayer), la mamá junto a sus hijos fueron nuevamente trasladados al Malbrán, para una mejor atención de la mujer”, manifestó.

Finalmente, Morandini expresó: “Hay que aprender a convivir con esta nueva situación. Mientras no tengamos una vacuna, no vamos a poder erradicar este problema”, expresó el médico, quien además reiteró el pedido de respetar el uso de barbijo, lavado de manos y distanciamientos.