Confirman la suspensión del Festival del Fuerte de Andalgalá

La realidad sanitaria de la comuna andalgalense, que según el reporte del COE en una semana sumó 62 casos, obligó a que la Municipalidad de Andalgalá tomara la determinación de suspender el evento cultural emblema del departamento. De esta manera y ya oficialmente, el Festival de El Fuerte de Anfalgalá no se realizará y su fecha no será reprogramada.

"Atentos a la situación sanitaria que atravesamos, y en pos de cuidar la salud de toda la población ante esta tercera ola de Coronavirus, se ha decidido no realizar el Festival Nacional "El Fuerte de Andalgalá" previsto para este enero, atendiendo a las restricciones que la pandemia va presentando y las recomendaciones en relación a los eventos masivos", indicaron vía redes sociales.

En este sentido, las autoridades de la comuna indicaron que “realizar nuestra fiesta mayor implica una organización económica, administrativa y de personal que no podemos movilizar si no tenemos certezas en materia de salud. Por ello y atento a las circunstancias de la salud, no podemos arriesgar los recursos públicos en esta circunstancia”.

En el comunicado sostienen que la prioridad es la salud de la comunidad y apuntaron que seguirán “apostando a la revalorización del turismo y la cultura con diferentes eventos que podremos realizar mediante la mejora de los indicadores. Y sin duda, cuando la situación sanitaria cambie, volveremos a encontrarnos en la Fiesta Mayor de la cultura andalgalense”.