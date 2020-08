Confirmaron 34 nuevas muertes por Covid-19 y ya hay 8.305 fallecimientos en el país

El Ministerio de Salud informó esta mañana 34 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 8.305 la cifra de muertos desde marzo pasado, con un índice de letalidad del 2,1% sobre los casos confirmados.



En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 11.717 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 392.009 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 864 casos por cada 100.000 y un promedio de positivos reportados en los últimos siete días de 8.995.



"Seguimos teniendo 18 provincias con transmisión comunitaria extendida y no hemos logrado definir que se haya controlado la transmisión, con lo cual no se puede retirar de transmisión comunitaria a ninguna de las jurisidicciones que han entrado en esa situación en las últimas semanas", explicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.



Además, Vizzotti aseguró que "hace un mes y medio, el 7% de los casos eran de las provincias y ahora aumentó cinco veces y es del 37%, por eso el problema no es solo el AMBA", tal como lo explicó ayer el presidente Alberto Fernández tras reunirse con el ministro de Salud Ginés González García, el gobernador bonaerense Axel Kiciloff y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y el resto de los gobernadores.



"Ahora tenemos este desafío de realizar acciones para disminuir la transmisión del virus, no tenemos cura ni tratamiento, el mundo ha demostrado que la distancia física y la disminución de la circulación de personas es lo que permite controlar la transmisión viral", explicó Vizzotti.

Y agregó, "necesitamos volver a reforzar que cada actividad, cada salida y protocolo se cumpla, y que cada acción individual cumpla con los cuidados para minimizar los riesgos".



La funcionaria nacional señaló que la recomendación para las áreas que están con aumentos de casos y con una duplicación por debajo de 15 días, y con un sistema sanitario en tensión, "es disminuir la circulación de personas durante un periodo concreto d tiempo para ralentizar los contagios y poder dar respuestas a la situación".



Por último, Vizzotti recordó que la normativa nacional de la posibilidad de habilitar lasreuniones de hasta 10 personas, y en zonas al aire libre, "es potestad de las autoridades de cada jurisdicción".