Confirmaron paro de colectivos por 24 horas

Desde la Unión Tranviarios Automotor Seccional Catamarca-La Rioja, señalaron que luego de varias reuniones virtuales y de no encontrar una solución al conflicto, desde la seccional ratifican y adhieren a la medida de fuerza a nivel Nacional, dispuesta para este martes 12 de mayo, por 24 horas.

"No hay propuesta ni fecha de pago probable y los chóferes no pueden seguir esperando. Seguimos en 'estado de alerta', y estamos a la espera con las cámaras patronales para analizar como seguirán las negociaciones", indicaron.

"Desde el primer momento como entidad gremial venimos exigiendo el cumplimiento del pago los trabajadores y solicitando tanto a los empresarios como al Gobierno que encuentren mecanismos para dar soluciones a esta cuestión, con el agravante de que nuestros compañeros vienen dando muestras de su compromiso al trabajar en la primera línea de los servicios esenciales que se brindan durante la pandemia".



Subsidio Nacional

El titular de la UTA, Juan Vergara, expresó que "Catamarca es una de las provincias que, por no enviar la documentación con la rendición de gastos, no se le realizó el depósito de los fondos correspondiente en concepto de subsidio, desde la Dirección de Transporte indicaron que en realidad se trata de un problema técnico ante el no envío a tiempo de las rendiciones provinciales, siendo que desde el gremio veníamos insistiendo y dejaron de atendernos. Lamentamos está maniobra que solamente afecta directamente a los trabajadores, vamos a llevar a cabo las presentaciones ante la justicia y exigimos de manera urgente se nos informe los motivos por lo que no se dio cumplimiento a las rendiciones".

El día miercoles a las 13:30 horas se llevará a cabo una video conferencia, si se llega a un acuerdo, el paro se levanta, de lo contrario continuará la medida.